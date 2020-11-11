سياسة
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اشتية: الحصار المالي هدفه إرغامنا على تصفية القضية الفلسطينية
اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني الدول العربية المطبعة مع إسرائيل بالتهرب من مواجهة استحقاقات الحل للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن الحصار المالي والاقتصادي المفروض على السلطة هدفه "إرغامنا على القبول بتصفية قضيتنا".
اشتية: الحصار المالي هدفه إرغامنا على تصفية القضية الفلسطينية
اشتية: لا يمكن أن نقبل مقولة إن فلسطين ليست أولوية على أجندات العالم اليوم / Reuters
11 نوفمبر 2020

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن الحصار المالي والاقتصادي المفروض على السلطة هدفه "إرغامنا على القبول بتصفية قضيتنا".

جاء ذلك في كلمة مصورة نشرها على صفحته في فيسبوك، عشية الذكرى 16 لرحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات التي تصادف الأربعاء.

وأضاف اشتية: "لذكرى رحيل عرفات هذا العام مغزى خاص، لنخبره أننا لا زلنا ذات الشعب، شعب الجبارين، الذي حاصروه سياسياً وعسكرياً واقتصادياً ومالياً ليستسلم ويقبل بتصفية قضيته، وما يُسمَّى الصفقة النهائية (صفقة القرن الأمريكية) التي تنهي حق تقرير المصير".

وأضاف: "ظهرت للعالم قدرتنا على الصمود في وجه أي ضغط من قوة عظمى وغير عظمى، وأن ثوابتنا الوطنية ليست موضوعاً للمساومه".

وفي 3 سبتمبر/أيلول الماضي قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الدول العربية لم توفِ بالتزاماتها المالية تجاه السلطة منذ بداية العام.

والاثنين أطلقت "أونروا"، نداء استغاثة لتوفير 70 مليون دولار، لدفع رواتب موظفيها لشهرَي نوفمبر/تشرين الثاني، وديسمبر/كانون الأول.

وتعاني "أونروا"، التي تقدم خدماتها لنحو 5.3 مليون لاجئ فلسطيني، من أزمة مالية خانقة، منذ تجميد الولايات المتحدة في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، كامل دعمها للوكالة.

وقال اشتية: "توجهنا ونتوجه إلى أشقائنا العرب، على المستوى الثنائي أو تحت مظلة جامعة الدول العربية، لحوار معمق بشأن الأوضاع والسياسات العربية في الشؤون المختلفة، وفي مختلف القضايا من القضية الفلسطينية والعلاقات في إطار المرحلة الدولية المقبلة".

وأضاف اشتية: "لا يمكن أن نقبل مقولة إن فلسطين ليست أولوية على أجندات العالم اليوم"، متهماً المطبّعين بـ"التهرب من مواجهة استحقاقات الحل للقضية الفلسطينية".

وبعد توقيع اتفاقَي التطبيع بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين في البيت الأبيض في 15 سبتمبر/أيلول الماضي سارع سياسيون وكتاب وإعلاميون عرب إلى نشر تغريدات بوسم "فلسطين ليست قضيتي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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