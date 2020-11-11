سياسة
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وزير الدفاع التركي يبحث مع نظيره الروسي ملفّي "قره باغ" وسوريا
أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، اتصالاً هاتفياً بحث فيه اتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم "قره باغ"، بالإضافة إلى مستجدات الوضع في سوريا، بحسب بيان وزارة الدفاع التركية.
وزير الدفاع التركي يبحث مع نظيره الروسي ملفّي "قره باغ" وسوريا
وزير الدفاع التركي يبحث مع نظيره الروسي ملفَّي "قره باغ" وسوريا / AA
11 نوفمبر 2020

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، اتفاق وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم "قره باغ"، وآخر الأوضاع بسوريا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أقار، الثلاثاء، مع شويغو، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

وأفاد البيان أن "أقار وشويغو تبادلا الآراء حول اتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ، وآخر الأوضاع بسوريا".

والاثنين، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق ينص على وقف إطلاق النار في "قره باغ"، مع بقاء قوات البلدين متمركزة في مناطق سيطرتها الحالية.

فيما أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أن الاتفاق بمثابة نصر لبلاده، وأن الانتصارات التي حققها الجيش أجبرت رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان على قبول الاتفاق مكرها.

وبيّن علييف، أن الاتفاق ينص على استعادة أذربيجان السيطرة على 3 محافظات تحتلها أرمينيا، خلال فترة زمنية محددة، وهي كلبجار حتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وأغدام حتى 20 من الشهر نفسه، ولاتشين حتى 1 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

بدوره، علق باشينيان على الاتفاق بقوله: "لم يكن لدي خيار إلا التوقيع، والقرار الذي اتخذته يستند إلى تقييم أشخاص على علم بالواقع العسكري على الأرض".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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