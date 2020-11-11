قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، إنه في إطار أعمال التنقيب عن الهيدروكربون، جرى حفر 73 بئراً في اليابسة و3 في البحر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

جاء ذلك في كلمة له، الأربعاء، خلال عرضه موازنة وزارته للعام 2021 أمام لجنة التخطيط والميزانية بالبرلمان التركي.

وأضاف أن خلال الفترة المذكورة جرى إنتاج 46% من الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، في حين أن النسبة المتبقية أنتجت من الفحم والغاز الطبيعي ومصادر أخرى.

وأشار إلى زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية في تركيا خلال الأعوام الـ18 الماضية، لترتفع من 130 في عام 2000، إلى 303 مليارات كيلو واط/ساعة في عام 2019.

وذكر أنه نتيجة للدراسات التي أجريت في نطاق الفحم المحلي باعتباره أداة مهمة في تأمين إمدادات الطاقة، جرى زيادة الاحتياطي من 8.3 إلى 19.3 مليار طن.

وأكد دونماز مواصلة سفن التنقيب التركية أعمالها في شرق المتوسط، مشيراً إلى أن سفينة التنقيب "القانوني" ستبحر إلى البحر الأسود في الأشهر الأولى من العام المقبل.

وأشار إلى اكتشاف 405 مليارات متر مكعب من احتياطي الغاز الطبيعي في حقل "تونا-1"، مضيفاً أنه سيجري حفر 40 بئراً جديداً في حوض حقل صقاريا في البحر الأسود.

وفي 20 يوليو/تموز الماضي، بدأت سفينة الفاتح التركية، أول عملية تنقيب لها في حقل "تونا-1" بالبحر الأسود.

وفي 17 أكتوبر/تشرين الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي في البحر الأسود، ليرتفع إجمالي احتياطي الغاز المكتشف في منطقة "تونا-1/ حقل صقاريا" إلى 405 مليارات متر مكعب.