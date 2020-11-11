سياسة
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فرنسا: جرحى بهجوم بمتفجرات على مقبرة لغير المسلمين بالسعودية
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء، وقوع جرحى إثر "هجوم بالمتفجرات" في مقبرة لغير المسلمين بمدينة جدّة السعودية. ووقع الهجوم اليوم الأربعاء، أثناء تأدية مراسم ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى الذي يصادف 11 نوفمبر/تشرين الثاني، حسب المصدر.
فرنسا: جرحى بهجوم بمتفجرات على مقبرة لغير المسلمين بالسعودية
مقر القنصلية الفرنسية في جدة - أرشيف / AFP
11 نوفمبر 2020

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء، وقوع جرحى إثر "هجوم بالمتفجرات" في مقبرة لغير المسلمين بمدينة جدّة السعودية.

جاء ذلك حسب ما نقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية (مقرها فرنسا) عن وزارة الخارجية الفرنسية.

ووقع الهجوم اليوم الأربعاء، أثناء تأدية مراسم ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى الذي يصادف 11 نوفمبر/تشرين الثاني، حسب المصدر.

وقالت الخارجية: "الذكرى السنوية لنهاية الحرب العالمية الأولى في المقبرة غير الإسلامية في جدة، وشارك فيها القنصل الفرنسي وغيره من الشخصيات الدبلوماسية، كانت هدفاً لهجوم بالمتفجرات هذا الصباح، ما تسبب في سقوط جرحى".

وأدانت فرنسا الهجوم معتبرة أنه هجوم "جبان" لا يمكن تبريره.

ولم يصدر أي تعليق من الجانب السعودي على الحادث حتى الساعة 11:50 (ت.غ).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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