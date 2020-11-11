سياسة
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جماعة الحوثي تهدد باتخاذ خطوات تصعيدية ضد السعودية
قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين إن جماعته لن تتردد في اتخاذ خطوات تصعيدية ضد السعودية خلال الأيام المقبلة، ‏رداً على استمرار التصعيد العسكري المستمر، والإصرار على استمرار إغلاق المطارات والمواني في اليمن.
جماعة الحوثي تهدد باتخاذ خطوات تصعيدية ضد السعودية
جماعة الحوثي تحذر كل الشركات الأجنبية العاملة في السعودية بالابتعاد عن المنشآت العسكرية والاقتصادية الحيوية ذات الطابع العسكري / Reuters
11 نوفمبر 2020

هددت جماعة الحوثي اليمنية، الأربعاء، باتخاذ خطوات عسكرية تصعيدية ضد السعودية خلال الأيام المقبلة، في حين لم يصدر تعقيب على تلك التهديدات.

جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، نشره على حسابه في تويتر.

وقال البيان: "‏رداً على استمرار العدوان الظالم والحصار الغاشم، والتصعيد العسكري المستمر، والإصرار على استمرار إغلاق المطارات والموانئ في اليمن، فإن القوات المسلحة اليمنية (يقصد قوات الجماعة) لن تتردد في اتخاذ خطوات تصعيدية مماثلة خلال الأيام المقبلة".

وأضاف البيان: "على ضوء ذلك، فإننا نحذر كافة الشركات الأجنبية العاملة في السعودية، وكذلك أبناء الحجاز ونجد والمقيمين فيهما، بالابتعاد عن المنشآت العسكرية والاقتصادية الحيوية ذات الطابع العسكري، لأنها ستكون هدفاً مشروعاً لقواتنا العسكرية".

ولم يتطرق البيان إلى تفاصيل أخرى، في حين لم يصدر تعليق من الجانب السعودي أو التحالف العربي الذي يدعم الحكومة اليمنية حول الأمر.

تصريحات المتحدث العسكري للحوثي تأتي بالتزامن مع إحاطة جديدة يقدمها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث لمجلس الأمن الدولي في وقت لاحق الأربعاء، حول مستجدات الوضع باليمن والتحركات الأممية المكثفة الرامية إلى وقف إطلاق النار.

والثلاثاء أدان مجلس الوزراء السعودي استمرار إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة من قبل الحوثيين باتجاه المملكة.

وبشكل متكرر يطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مسيّرة على مناطق سعودية، خلفت بعضها خسائر بشرية ومادية، وتقول الجماعة إن هذه الهجمات رد على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

ويعاني اليمن حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي "الحوثي"، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015 يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين المدعومين من إيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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