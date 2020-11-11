سياسة
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وفاة رئيس وزراء البحرين خليفة بن سلمان في الولايات المتحدة
قال الديوان الملكي في البحرين إن رئيس وزراء البحرين خليفة بن سلمان آل خليفة توفي في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة حيث كان يتلقى العلاج، في حين أعلنت حكومة البلاد حداداً رسمياً لمدة أسبوع.
وفاة رئيس وزراء البحرين خليفة بن سلمان في الولايات المتحدة
الراحل ظل رئيساً لمجلس وزراء البحرين منذ عام 1971، وبذلك يكون قد أمضى 49 عاماً في منصبه، وهي أطول ولاية لرئيس حكومة على مستوى العالم / EPA
11 نوفمبر 2020

توفي رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة، صباح الأربعاء، عن عمر يناهز 85 عاماً.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية، بأن "الديوان الملكي نعى صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباحاً في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة"، حيث كان يتلقى العلاج.

وأوضح الديوان الملكي أن "مراسم الدفن ستتم عقب وصول جثمانه إلى أرض الوطن، وستقتصر مراسم الدفن على عدد محدد من الأقارب".

وأعلنت البحرين الحداد الرسمي أسبوعاً على وفاة الراحل، مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة 3 أيام، ابتداء من الخميس، وفق المصدر ذاته.

وتلقت البحرين برقيات واتصالات تعازٍ من سلطان عمان هيثم بن طارق، وأمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، والرئيس الإماراتي خليفة بن زايد، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وملك الأردن عبد الله الثاني.

يذكر أن الأمير الراحل من مواليد نوفمبر/تشرين الثاني 1935، وهو رئيس مجلس وزراء البحرين منذ عام 1971، وبذلك يكون قد أمضى 49 عاماً في منصبه، وهي أطول ولاية لرئيس حكومة على مستوى العالم.

وهو الشقيق الأصغر لأمير البحرين الراحل عيسى بن سلمان (1933 - 1999)، وعم عاهل البلاد الحالي الملك حمد بن عيسى.

وتلقبه الدوائر السياسية بـ"مهندس الاستقلال"، مشيرة إلى أنه وضع القواعد الأساسية لبناء دولة ونهضة البحرين، وعاصر جميع التحديات والتهديدات التي واجهتها.

فمنذ قرابة 50 عاماً تولى خليفة بن سلمان مع شقيقه عيسى جهود المفاوضات السياسية والدبلوماسية مع فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، لكسب تأييد ودعم دوليين لاستقلال البحرين، الذي تم عام 1971.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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