دعت السفارة الفرنسية في الإمارات، الأربعاء، رعاياها إلى "توخي أقصى درجات الحذر"، في أعقاب الهجوم الذي استهدف مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة السعودية.

وقالت السفارة في بيان، إن البعثة الدبلوماسية الفرنسية تدعو رعاياها في الإمارات إلى "توخي أقصى درجات الحذر، لا سيما في المناطق السياحية وأوساط الأجانب"، حسبما نقل موقع قناة "فرانس 24" (رسمية).

وأضافت أن البعثة على اتصال بالسلطات الإماراتية المعنية بتوفير درجة عالية من الأمن للفرنسيين.

و أعلنت السلطات السعودية في وقت سابق من الأربعاء، إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين، إثر وقوع "اعتداء" خلال حضور القنصل الفرنسي "مناسبة" في محافظة جدة شرقي المملكة، وفق الوكالة السعودية الرسمية للأنباء (واس).