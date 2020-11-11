مضت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأربعاء، قدماً في استراتيجية التقاضي الطويلة المدى التي تتبعها في محاولة لقلب فوز جو بايدن بانتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، فرفعت دعوى قضائية في ولاية ميشيغن.

وتوجه فريق المرشح الجمهوري إلى محكمة اتحادية لمحاولة منع ولاية ميشيغن من التصديق على نتائج الانتخابات. ويتخلف ترمب بنحو 148 ألف صوت أو 2.6 نقطة مئوية في إحصاء غير رسمي لمجمل أصوات ميشيغن، وهي ولاية حاسمة بمنطقة الغرب الأوسط كان قد فاز بها في 2016 لكنه خسرها أمام بايدن وفق توقعات وسائل الإعلام.

ورفض ترمب الاعتراف بهزيمته أمام الديمقراطي بايدن، ورفع بدلاً من ذلك مجموعة دعاوى قضائية في ولايات حاسمة، لمحاولة دعم مزاعمه غير المستندة إلى أدلة عن تزوير واسع النطاق شاب التصويت.

وقال جيك رولو، المسؤول بولاية ميشيغن، في بيان، إن حملة ترمب تروج لمزاعم كاذبة لتقويض الثقة العامة في انتخابات ميشيغن.

وأضاف: "إنها (الدعاوى) لا تغير الحقيقة: انتخابات ميشيغن أجريت بنزاهة وأمان وشفافية، والنتائج انعكاس واضح لإرادة الشعب".

ويساند مشرعون جمهوريون كبار وحلفاء آخرون لترمب استراتيجية الرئيس، قائلين إن لديه الحق في الطعن في نتائج الانتخابات. ورُفعت الدعوى بعد يوم من وصف بايدن عدم اعتراف ترامب بالهزيمة بأنه "أمر يثير الضيق".

ورفض القضاة عدة دعاوى رفعها ترامب، ويقول خبراء القانون إنه ليست هناك فرصة تذكر لتغيير النتيجة من خلال التقاضي.

ويعتزم بايدن الأربعاء الالتقاء بمستشاريه الذين يعاونونه على الاستعداد لتولي السلطة.

واستعان بخبراء ماليين وتجاريين ومصرفيين في فريقه الانتقالي الذي يتنوع أعضاؤه ما بين رفاقه الديمقراطيين والنشطاء التقدميين، ممّا يعكس نقاشاً مستمراً داخل حزبه بشأن كيفية التصدي للتغير المناخي والتفاوت في الثروة إلى جانب قضايا أخرى.

ويستعين بايدن، نائب الرئيس السابق باراك أوباما، كذلك بأناس صاغوا قواعد بيئية أشد خلال عمله في إدارة أوباما.

ولم تُحسم النتيجة بعد في عدد محدود من الولايات، إذ يتقدم ترمب في نورث كارولاينا وبايدن في أريزونا إضافة إلى جورجيا التي قال سكرتيرها براد سافينسبرجر في مؤتمر صحفي إن الولاية ستعيد إحصاء الأصوات يدوياً، وهو إجراء متوقع الأسبوع المقبل.

وأضاف أنه ستجري مصادقة النتائج بحلول الموعد النهائي في 20 نوفمبر/تشرين الثاني. ومن غير المرجح أن تغير إعادة الإحصاء النتائج.