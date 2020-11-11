سياسة
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تركيا تنتقد تصريحات يونانية حول التنقيب شرقي المتوسط
انتقدت وزارة الخارجية التركية تصريحات لنظيرتها اليونانية تستهدف أنشطة المسح السيزمي التي تقوم بها تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط. وأكّدت الوزارة أن تركيا ستواصل بكل حزم حماية حقوقها ومصالحها المشروعة هي وجمهورية شمال قبرص التركية.
تركيا تنتقد تصريحات يونانية حول التنقيب شرقي المتوسط
تركيا تنتقد تصريحات يونانية حول التنقيب شرقي المتوسط / AA
11 نوفمبر 2020

انتقدت وزارة الخارجية التركية تصريحات لنظيرتها اليونانية تستهدف أنشطة المسح السيزمي التي تقوم بها تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته الأربعاء، إن الخارجية اليونانية نشرت بياناً آخر يكرر اعتراضاتها المعروفة على المسح السيزمي الذي تواصله سفينة أوروتش رئيس في الجرف القاري لتركيا شرقي المتوسط.

وأشارت إلى أن هذه التصريحات تستند إلى مزاعم اليونان المتطرفة والمخالفة للقانون الدولي والأعراف بشأن الحدود البحرية، وأنه لا حكم ولا قيمة لها بالنسبة إلى تركيا.

وأكّدت الوزارة أن تركيا ستواصل بكل حزم حماية حقوقها ومصالحها المشروعة هي وجمهورية شمال قبرص التركية.

وشدّدت على أنه إذا كانت اليونان صادقة في تصريحاتها بأنها تريد حلاً في المنطقة، فيجب عليها أن تستجيب بشكل إيجابي لدعوات أنقرة للحوار غير المشروط بدلاً من اتخاذ خطوات من شأنها زيادة التوتر، مثل الإدلاء بتصريحات والقيام بأنشطة عسكرية وتضليل الأطراف الأخرى واستفزازها تركيا.

وفي وقت سابق الأربعاء، مدّدت تركيا مهام سفينة أوروتش رئيس للأبحاث شرقي البحر المتوسط حتى 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأطلقت السفينة التركية إعلان "نافتيكس" جديداً (الرسائل النصية البحرية) حول تمديد مهامها من 14 لغاية 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، برفقة سفينتي "أتامان" و"جنكيز خان".

ونافتيكس هو اختصار لمصطلح "الرسائل النصية البحرية"، وهو جهاز يرسل إشعارات دولية للبحارة، من أجل التنبيه والتواصل مع السفن المبحرة في عرض البحر.

ويمكن لسفينة أوروتش رئيس إجراء عمليات سيزمية ثلاثية الأبعاد يصل عمقها إلى 8 آلاف متر، وعمليات سيزمية ثنائية الأبعاد يصل عمقها إلى 15 ألف متر.

وتحتوي السفينة على مركبة غاطسة محلية الصنع تدار عن بعد، ولها أنظمة رسم خرائط قاع البحر، وأنظمة القياس وأخذ العينات.

كما تضم السفينة مختبرات جيولوجية، ومختصة بعلم المحيطات، ومعدات يمكنها أخذ عينات أساسية من قاع البحر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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