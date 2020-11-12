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أردوغان يعلن عن مركز مراقبة تركي روسي وقوة سلام في قره باغ، وأنقرة تؤكد لواشنطن أن الحريات الدينية بتركيا مصونة وتطالبها بالنظر في المرآة.

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أردوغان يعلن عن مركز مراقبة تركي-روسي وقوة سلام في قره باغ

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، توقيع اتفاق مع الجانب الروسي لتأسيس مركز مشترك لمراقبة وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ الأذربيجاني، بجانب قوة حفظ سلام مشتركة. [TRT عربي]

في السياق نفسه وصلت قوات حفط السلام الروسية إلى إقليم قره باغ، حسب ما أعلنته رئاسة هيئة الأركان الروسية، في حين اتهمت صحيفة فرنسية حكومة باريس بالفشل بوقوفها إلى جانب أرمينيا ومعاداتها تركيا في الأزمة. [TRT عربي]

رداً على واشنطن.. أنقرة: الحريات الدينية بتركيا مصونة وعليكم النظر في المرآة

أكدت الخارجية التركية في ردها على بيان للخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية في تركيا، أن أنقرة أحرزت تقدماً واضحاً بمجال الحرية الدينية، وقالت إنه "من الأنسب للولايات المتحدة أن تنظر في المرآة وتُظهِر الحساسية اللازمة لانتهاكات حقوق الإنسان ببلدها". [TRT عربي]

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي: "في الوقت الذي تُضطرّ فيه الأقليات الدينية وعلى رأسها المسلمون، إلى ممارسة شعائرها تحت التهديد وفي ظروف غير ملائمة، يتمكن مواطنونا من غير المسلمين من أداء واجباتهم الدينية بحرّية، ويتمتع مواطنونا من معتنقي المعتقدات المختلفة بحرية العبادة". [الأناضول]