سياسة
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مسجدان في ألمانيا يتلقيان رسائل معادية للإسلام
قال الاتحاد الاسلامي التركي للشؤون الدينية في ألمانيا، إن مسجدين تابعين له تلقيا عبر البريد رسائل معادية للإسلام. وتضمنت الرسائل الموجهة إلى كل من مسجد الشهداء في العاصمة برلين ومسجد فاتح في مقاطعة بادن فورتمبيرغ، عبارات معادية للإسلام.
مسجدان في ألمانيا يتلقيان رسائل معادية للإسلام
 تلقى مسجد يقع غربي ألمانيا رسائل تتضمن تهديدات عنصرية ومعادية للإسلام / AA
12 نوفمبر 2020

قال الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية في ألمانيا ( DITIB) الأربعاء، إن مسجدين تابعين له في ألمانيا تلقيا عبر البريد رسائل معادية للإسلام.

وتضمنت الرسائل، الموجهة إلى كل من مسجد الشهداء في العاصمة برلين ومسجد فاتح في مقاطعة بادن فورتمبيرغ (جنوب غرب)، عبارات معادية للإسلام، حسب وكالة الأناضول.

وقال رئيس جمعية مسجد الشهداء في برلين يعقوب آيار، إنه أُرسلَت 6 رسائل مشابهة إلى مساجدهم، خلال العام الجاري، ولم يُعثَر على الجناة.

وأشار آيار إلى أنهم أبلغوا السلطات المحلية وكذلك الشرطة الألمانية.

وأعرب عن أسفه الشديد لمحتوى الرسالة، مشيراً إلى أن الجمعية تؤدّي أعمالاً لصالح الناس.

بدوره قال زكريا شاهين مسؤول مسجد فاتح، إنه أبلغ الشرطة فور عثوره على الرسالة في صندوق البريد، وسلمها للشرطة وطالب بإلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة في أقرب وقت ممكن.

والثلاثاء تلقى مسجد يقع غربي ألمانيا، رسائل تتضمن تهديدات عنصرية ومعادية للإسلام، للمرة الثالثة خلال العام، حسب إدارة المسجد.

ووصلت الرسائل إلى مسجد "مرادية" التابع للاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية في مدينة دويسبورغ، وتضمنت شتائم للأتراك والمسلمين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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