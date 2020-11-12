سياسة
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مسؤولون أمميون: أنقذوا اليمن من المجاعة قبل فوات الأوان
يتخطى عدد اليمنيين الذين يواجهون في عام 2020 انعداماً حاداً للأمن الغذائي 17 مليون نسمة من إجمالي التعداد السكاني للبلاد المقدّر بنحو 30 مليوناً.
مسؤولون أمميون: أنقذوا اليمن من المجاعة قبل فوات الأوان
يحتاج 24,1 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، إلى المساعدة / Reuters
12 نوفمبر 2020

حذّر المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي ومسؤولان أمميان الأربعاء، من تفاقم الأزمة في اليمن الذي بات على شفير المجاعة.

وخلال جلسة لمجلس الأمن عبر الفيديو، قال بيسلي الذي يدير البرنامج الأممي الذي فاز هذا العام بجائزة نوبل للسلام، إنّ "المجاعة هي حقاً احتمال بالغ الخطورة"، مؤكّداً أنّ "أضواء التحذير تومض، لا بالأصفر بل بالأحمر".

وتابع بيسلي: "لتجنّب المجاعة نحتاج إلى 2,6 مليار دولار للعام 2021"، و"علينا التحرّك الآن وإلا فسيموت الناس".

ويحتاج 24,1 مليون يمني، أي أكثر من ثلثَي السكان، إلى المساعدة، وفق الأمم المتحدة التي أكدت مراراً أن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم حالياً.

وطالب بيسلي مجلس الأمن بـ"إعطاء الأمل للشعب اليمني وعدم التخلّي عنه، أصغوا إلى التحذير قبل فوات الأوان".

وبعدما وصف بشكل مفصَّل لسفراء الدول الأعضاء في المجلس المعاناة الرهيبة التي تسبّبها المجاعة لدى الإنسان من هلوسات ونوبات وصولاً إلى الموت، أبدى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة مارك لوكوك استياءه لغياب رؤية واضحة في اليمن.

وقال لوكوك إنّ "اليمينيين لا يعانون الجوع، بل يتضوّرون جوعاً"، مذكّراً بأنّه سبق تجنيب البلاد المجاعة قبل عامين.

بدوره أشار مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، إلى عدم تحقيق تقدم نحو إيجاد حلّ سياسي ووقف الحرب.

واعتبر أنّ ملف الناقلة النفطية "صافر" الراسية قبالة ميناء الحديدة التي تتطلّب تصليحات عاجلة وإلا فستتسبب في تسرّب نفطي كارثي، لا يزال يراوح مكانه بسبب رفض الحوثيين السماح للأمم المتحدة بالوصول إلى السفينة.

وحسب دراسة أعدّها برنامج الأغذية العالمي قبل جائحة كوفيد-19، يتخطى عدد اليمنيين الذين يواجهون في عام 2020 انعداماً حادّاً للأمن الغذائي، 17 مليون نسمة من إجمالي التعداد السكاني للبلاد المقدّر بنحو 30 مليوناً.

ويشهد اليمن منذ عام 2014 حرباً بين الحوثيين المدعومين من إيران، والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي. وتصاعدت الحرب مع تدخل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة في مارس/آذار 2015.

وأسفر النزاع عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم عديد من المدنيين، حسب منظمات إنسانية عدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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