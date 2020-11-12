أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الخميس، أن اتفاق قره باغ، يحمل توقيع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وبالتالي فهو مُلزِم هذا البلد.

وشدد جاوش أوغلو في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الأذربيجانية باكو، على أن أرمينيا "ستدفع الثمن إذا انتهكت وقف إطلاق النار"، الذي وقعته مع أذربيجان برعاية روسية مساء الاثنين.

ودعا ثلاثي مجموعة مينسك، روسيا والولايات المتحدة وفرنسا، إلى استخلاص العبر من هذه المرحلة "بخاصة باريس التي ما زالت تطلق تصريحات منحازة رغم اتفاق وقف إطلاق النار".

وذكر أن المركز التركي-الروسي لمراقبة وقف إطلاق النار في قره باغ "أقيم بطلب من الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف"، مبيناً أن هذا المركز سيكون له أيضاً نقاط فرعية أخرى.

وينصّ الاتفاق على وقف إطلاق النار في قره باغ، مع بقاء قوات البلدين متمركزة في مناطق سيطرتها الحالية.

كما ينص على استعادة أذربيجان 3 محافظات تحتلها أرمينيا خلال فترة زمنية محددة، هي كلبجار حتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وآغدام حتى 20 من الشهر نفسه، ولاتشين حتى 1 ديسمبر/كانون الأول المقبل.