سياسة
3 دقيقة قراءة
سباق إسرائيلي محموم لتوسيع الاستيطان في القدس قبل تولّي بايدن رسمياً
يدرس كل من بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، وما يُعرف بـ"سلطة أراضي إسرائيل"، مخططات للبناء في مستوطنات هار حوماه وجفعات همتوس، وعطروت.
سباق إسرائيلي محموم لتوسيع الاستيطان في القدس قبل تولّي بايدن رسمياً
تتجهز إسرائيل للسيناريو الأسوأ الذي قد يُجمَّد فيه البناء في هذه المستوطنات بناءً على طلب إدارة بايدن / Reuters
12 نوفمبر 2020

كشفت صحيفة هآرتس العبرية الخميس، عن سعي إسرائيلي لطرح مخططات لتوسيع البناء في المستوطنات خارج "الخط الأخضر"، وذلك قبل تولّي جو بايدن منصب الرئاسة في الولايات المتحدة رسمياً في يناير/كانون الثاني المقبل.

ويدرس كل من بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس وما يُعرف بـ"سلطة أراضي إسرائيل"، مخططات للبناء في مستوطنات هار حوماه وجفعات همتوس وعطروت، في محاولة لاختيار المستوطنة التي يمكن البناء فيها سريعاً وسهلاً.

ووفق الصحيفة، تتجهز البلدية و"سلطة أراضي إسرائيل" للسيناريو الأسوأ الذي قد يُجمَّد فيه البناء في هذه المستوطنات بناءً على طلب إدارة بايدن، لذلك تعتزم طرح مناقصة مهمة يوم تولّيه الرئاسة رسمياً.

وتشير إلى أن بايدن كان له دور كبير في تجميد البناء في القدس خلال توليه منصب نائب الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بخاصة خلال عام 2010.

وحسب هآرتس، تنفست إدارات المستوطنات الصعداء مع فوز الرئيس دونالد ترمب بمنصبه قبل أربع سنوات، وشهدت المستوطنات في القدس حركة بناء قوية وواسعة النطاق، بخاصة في مستوطنة رمات شلومو التي أقيمت فيها مئات الوحدات الاستيطانية، وكذلك كل من بزغات زئيف وغيلا وهار حوماه وغيرها.

وكانت أهمّ المستوطنات التي أثارت الخلافات مع إدارة أوباما ونائبه بايدن هي "غفعات همتوس"، التي تتميز بموقع هامّ واستراتيجي، حسب هآرتس.

ومن شأن البناء في هذه المستوطنة حجب بلدة بيت صفافا الفلسطينية من كل الجوانب، وكذلك إجهاض أي مسعى مستقبلي لتقسيم القدس، بمعنى جعلها كاملة لإسرائيل (من الناحية الجغرافية).

وعلى الرغم من ذلك، طرح ما يُسمَّى "سلطة أراضي إسرائيل" الشهر الماضي مناقصة لبدء البناء في غفعات همتوس، ولكن أُجّل طرح المناقصة ثلاث مرات كان آخرها قبل عشرة أيام.

وأشارت مصادر في بلدية الاحتلال بالقدس إلى أن سبب التأجيل هو خلافات مادية فقط بين البلدية ووزارة الإسكان، مشيرين إلى أن المناقصة ستُطرَح مرّة أخرى في 20 يناير/كانون الثاني القادم، يوم تنصيب بايدن رسمياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us