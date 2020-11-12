كشفت صحيفة هآرتس العبرية الخميس، عن سعي إسرائيلي لطرح مخططات لتوسيع البناء في المستوطنات خارج "الخط الأخضر"، وذلك قبل تولّي جو بايدن منصب الرئاسة في الولايات المتحدة رسمياً في يناير/كانون الثاني المقبل.

ويدرس كل من بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس وما يُعرف بـ"سلطة أراضي إسرائيل"، مخططات للبناء في مستوطنات هار حوماه وجفعات همتوس وعطروت، في محاولة لاختيار المستوطنة التي يمكن البناء فيها سريعاً وسهلاً.

ووفق الصحيفة، تتجهز البلدية و"سلطة أراضي إسرائيل" للسيناريو الأسوأ الذي قد يُجمَّد فيه البناء في هذه المستوطنات بناءً على طلب إدارة بايدن، لذلك تعتزم طرح مناقصة مهمة يوم تولّيه الرئاسة رسمياً.

وتشير إلى أن بايدن كان له دور كبير في تجميد البناء في القدس خلال توليه منصب نائب الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بخاصة خلال عام 2010.

وحسب هآرتس، تنفست إدارات المستوطنات الصعداء مع فوز الرئيس دونالد ترمب بمنصبه قبل أربع سنوات، وشهدت المستوطنات في القدس حركة بناء قوية وواسعة النطاق، بخاصة في مستوطنة رمات شلومو التي أقيمت فيها مئات الوحدات الاستيطانية، وكذلك كل من بزغات زئيف وغيلا وهار حوماه وغيرها.

وكانت أهمّ المستوطنات التي أثارت الخلافات مع إدارة أوباما ونائبه بايدن هي "غفعات همتوس"، التي تتميز بموقع هامّ واستراتيجي، حسب هآرتس.

ومن شأن البناء في هذه المستوطنة حجب بلدة بيت صفافا الفلسطينية من كل الجوانب، وكذلك إجهاض أي مسعى مستقبلي لتقسيم القدس، بمعنى جعلها كاملة لإسرائيل (من الناحية الجغرافية).

وعلى الرغم من ذلك، طرح ما يُسمَّى "سلطة أراضي إسرائيل" الشهر الماضي مناقصة لبدء البناء في غفعات همتوس، ولكن أُجّل طرح المناقصة ثلاث مرات كان آخرها قبل عشرة أيام.

وأشارت مصادر في بلدية الاحتلال بالقدس إلى أن سبب التأجيل هو خلافات مادية فقط بين البلدية ووزارة الإسكان، مشيرين إلى أن المناقصة ستُطرَح مرّة أخرى في 20 يناير/كانون الثاني القادم، يوم تنصيب بايدن رسمياً.