أبدى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، استعداد بلاده لتبديد المخاوف الفنية لدى الولايات المتحدة في ما يتعلق بتوافق منظومة "S-400" الروسية مع مقاتلات "F-35" الأمريكية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أقار الخميس، خلال مناقشة ميزانية وزارته لعام 2021، في مقر البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أقار أن تركيا ستستخدم "S-400" بنفس الطريقة التي تستخدم فيها بعض الدول الأعضاء في حلف الناتو منظومة "S-300" داخل نطاق الحلف.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قالت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن النظام التشغيلي للمنظومة لا يتوافق مع التزام تركيا باعتبارها حليفاً للولايات المتحدة والناتو.

وأكدت حينها استمرار تعليق انضمام تركيا إلى برنامج مقاتلات "F-35"، بسبب شرائها منظومة "S-400"، مبينة أن هذه الأزمة "تشكّل عائقاً أمام التعاون في مجالات أخرى".

وجاءت هذه التصريحات بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إجراء اختبارات لمنظومة "S-400"، مؤكداً أن موقف واشنطن لا يهمّ أنقرة، مضيفاً أن "وجود سلاح روسي (S-400) لدينا هو بالتحديد ما يزعج البعض، لكننا مصممون على موقفنا".

في سياق آخر قال وزير الدفاع التركي إن أنشطة جميع وحدات القوات التركية البرية والبحرية والجوية تتواصل بنجاح في مناطق العمليات كما هو مخطَّط لها دون تأثُّر بتفشي فيروس كورونا.

وأكّد أن بلاده ستواصل التصدي لمحاولات حبس تركيا في سواحلها بشرق المتوسط وبحر إيجة، مضيفاً: "لا أطماع لنا في حقوق أحد، ولا نسمح باغتصاب حقوقنا، فنحن نُستشهد ولا نسمح لأحد بفرض أمر واقع علينا".