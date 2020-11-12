أعلنت مجموعة طيران الإمارات (حكومية) الخميس، تسجيل خسائر خلال النصف الأول من العام المالي 2020/2021 بقيمة 14.1 مليار درهم (3.8 مليارات دولار)، وسط تأثُّر العائدات بفعل تفشي فيروس كورونا.

كانت المجموعة حققت أرباحاً بقيمة 1.2 مليار درهم (320 مليون دولار) بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وأوضحت المجموعة التي مقرها دبي في بيان، أن الإيرادات تراجعت بنسبة 74% خلال النصف الأول من العام المنتهي في سبتمبر/أيلول الماضي إلى 13.7 مليار درهم (3.7 مليارات دولار) مقابل 53.3 مليار درهم (14.5 مليار دولار) بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجعت المجموعة هذا الانخفاض الكبير في الإيرادات بشكل أساسي إلى جائحة كوفيد-19 التي شلّت حركة السفر الجوي أسابيع كثيرة، بعد إغلاق معظم دول العالم حدودها وفرض قيود على السفر.

وتابعت: "في إطار الإجراءات الاحترازية لاحتواء الوباء توقفت رحلات الركاب المنتظمة في دبي لمدة 8 أسابيع خلال شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار 2020".

وسجلت أعداد العاملين في مجموعة الإمارات انخفاضاً كبيراً بنسبة 24% بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي إلى 81 ألفاً و334 موظفاً، قياساً على الأعداد المسجلة في مارس/آذار 2020.

وذكرت المجموعة أن خفض أعداد الموظفين يتماشى مع قدرة المجموعة وأنشطة الأعمال في المستقبل المنظور والتوقعات العامة للصناعة.

وأظهرت البيانات أن طيران الإمارات (تابعة للمجموعة) سجلت خسائر 12.6 مليار درهم (3.4 مليارات دولار) خلال فترة الأشهر الستة بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، من أرباح 862 مليون درهم (235 مليون دولار) بالفترة المقارنة.

وانخفضت إيرادات طيران الإمارات بنسبة 75% خلال الفترة إلى 11.7 مليار درهم (3.2 مليارات دولار) بانخفاض نسبته 75%، وذلك نتيجة للقيود الصارمة على الطيران والسفر حول العالم بسبب جائحة كورونا.

و"طيران الإمارات" أكبر مشغّل لطائرات "إيرباص 380" الضخمة. وكانت المجموعة أعلنت في السابق عن خطط لبدء تنويع أسطولها وشراء طائرات أصغر حجماً.

وكانت "طيران الإمارات" تسيّر رحلات إلى أكثر من 158 مطاراً في 84 بلداً في العالم، وباتت اليوم وجهاتها تقتصر على 99.

وتعتبر الشركة من أبرز نجاحات مدينة دبي التي تضم العديد من الوجهات الترفيهية والمراكز التجارية الضخمة وتعتمد على السياحة وقطاع الخدمات في ظل اقتصاد هو الأكثر تنوعاً في منطقة الخليج الغنية بالنفط.

وفرضت جائحة كورونا تحديات غير مسبوقة أضرت بقطاع الطيران العالمي في ظل انهيار الطلب على السفر خلال الأشهر الماضية.