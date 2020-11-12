قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقدر تقديراً عالياً النهج البنّاء للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف بيسكوف حسب ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية "ستجري تسوية الفروق الدقيقة والخلافات التي تنشأ خلال الحوار مع الشركاء الأتراك".

وقال بيسكوف "كانت لدينا وجهات نظر مختلفة منذ البداية.. روسيا والأمم المتحدة والولايات المتحدة والرؤساء المشاركون وفرنسا ودول أوروبية أخرى مؤيدون مقتنعون للنهج القائل بأنه لا يوجد بديل لتسوية الصراع في قره باغ بالطرق السياسية والدبلوماسية. نحن نتمسك بوجهة النظر هذه. تركيا تتمسك بوجهة نظر مختلفة، ولكن مع ذلك، في حل المشاكل الإقليمية المختلفة، أظهر التفاعل بين روسيا وتركيا فعاليته".

وأضاف بيسكوف: "أنتم تعلمون أن رئيسنا يقدر تقديراً عالياً النهج البنّاء لنظيره التركي، الرئيس أردوغان. إنهم يواصلون الحوار الوثيق والموضوعي. لكن، بالطبع، لا يخلو من بعض الفروق الدقيقة في نهجهم. والخلافات، التي نضعها في الاعتبار أيضاً".

وأكد بيسكوف أن روسيا تقدر مثل هذه التفاعلات ومستوى الثقة والتعاون المتبادلين.

وقال بيسكوف: "سنستقر في سياق الحوار مع شركائنا الأتراك"، مشيراً إلى أن الكرملين مقتنع بإمكانية التوقيع على بيان مشترك.

والاثنين، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق ينص على وقف إطلاق النار في قره باغ، مع بقاء قوات البلدين متمركزة في مناطق سيطرتها الحالية.

فيما أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أن الاتفاق بمثابة نصر لبلاده، وأن الانتصارات التي حققها الجيش أجبرت رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان على قبول الاتفاق مكرها.

وبيّن علييف، أن الاتفاق ينص على استعادة أذربيجان السيطرة على 3 محافظات تحتلها أرمينيا، خلال فترة زمنية محددة، وهي كلبجار حتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وأغدام حتى 20 من الشهر نفسه، ولاتشين حتى 1 ديسمبر/كانون الأول المقبل.