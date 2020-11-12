قالت هيئة البث الإسرائيلية إن سبعة أشخاص، لقوا مصرعهم في حادث تحطم مروحية تابعة للأمم المتحدة في سيناء.

ولم تقدم الهيئة مزيداً من التفاصيل، لكن محطة التلفزة الإسرائيلية الرسمية "I24" قالت نقلاً عن مصادر لم تسمها "جرى إلغاء عملية نقل المصابين التي كان سيقوم بها الجيش الإسرائيلي إلى مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل، بعد أن اتضح أن عدداً من الجرحى لقوا حتفهم جراء الإصابة وأن باقي الإصابات طفيفة، وأنهم تلقوا علاجهم في مكان الحادث".

من جانبه، قال مصدر طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية إن القتلى هم خمسة أمريكيين وفرنسي وتشيكي، وإن جميعهم أعضاء في القوة الدولية المكلفة مراقبة تطبيق اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل الموقّع في عام 1979.

ولم يذكر المصدر الإسرائيلي ما إذا كان حادث تحطم المروحية راجعاً إلى هجوم أم أنه حادث عرضي.

ومن جهته قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس للوكالة ذاتها "إن الجيش الإسرائيلي عرض مساعدة وحدة من وحدات النخبة لإنقاذ الجرحى" على الفور.

وتنص ملاحق معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية على نزع السلاح من سيناء حيث نُشرت بموجبها قوة مراقبة متعددة الجنسيات منذ عام 1981.

تضم هذه القوة حالياً ما يزيد على 1100 جندي من جنسيات مختلفة منتشرين في سيناء التي تنتشر فيها حالياً مجموعات مسلحة من مختلف التوجهات، بما في ذلك الفرع المحلي لتنظيم الدولة الإسلامية.