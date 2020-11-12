سجلت دول عربية، الخميس، زيادة كبيرة في أرقام الوفيات والإصابات بفيروس كورونا رغم الإجراءات التي تتبعها الدول.

50 وفاة بالعراق و15 في السعودية و4 بالكويت

أعلن العراق، الخميس، تسجيل 50 وفاة جراء فيروس كورونا، والسعودية 15، فيما رصدت الكويت 4 حالات.

وأفادت وزارة الصحة العراقية بتسجيل 50 وفاة و3.298 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 2.571 مريض.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 511.806، منها 11.532 وفاة، و439.228 حالة تعاف.

وفي السعودية، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 15 وفاة و311 إصابة بكورونا، فضلاً عن تعافي 412 مريضاً.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 352.160، منها 5.605 وفيات، و339.114 حالة شفاء.

فيما أفادت وزارة الصحة الكويتية بتسجيل 4 وفيات و773 إصابة بكورونا، فضلاً عن تعافي 688 مريضاً.

وقالت الوزارة، في بيان، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 134.932، منها 830 وفاة، و125.593 حالة شفاء.

15 وفاة في ليبيا و3 بالإمارات

من جانبها أعلنت ليبيا تسجيل 15 وفاة جراء كورونا، فيما رصدت الإمارات 3 وفيات بالفيروس.

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، بتسجيل 15 وفاة و919 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 605 مرضى.

وأوضح المركز (حكومي) في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 71.804؛ بينها 985 وفاة، و42.703 حالة شفاء.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 وفيات و1.136 إصابة بكورونا، فضلاً عن تعافي 773 مريضاً.

وذكرت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 146.735؛ منها 523 وفاة، و141.215 حالة تعاف.

5 وفيات في سلطنة عمان وواحدة بقطر

أعلنت سلطنة عمان، تسجيل 5 وفيات جراء كورونا، فيما رصدت قطر وفاة واحدة بالفيروس.

وأفادت وزارة الصحة العمانية بتسجيل 5 وفيات و256 إصابة بكورونا، فضلاً عن تعافي 417 مريضاً.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 119.442؛ منها 1.326 وفاة، و110.050 حالة تعاف.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة واحدة و245 إصابة بكورونا، فضلاً عن تعافي 227 مريضاً.

وذكرت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 135.132؛ منها 234 وفاة، و13 2.153 حالة شفاء.

إصابة وزير السياحة الأردني

أعلن وزير السياحة الأردني نايف الفايز، الخميس، إصابته بفيروس كورونا.

وفي تصريح أدلى به لوكالة الأنباء الرسمية "بترا"، أوضح الفايز أنه أجرى فحصاً، الأربعاء، أظهر إصابته بالفيروس.

وأضاف الفايز أن حالته الصحية مستقرة، وهو الآن يخضع نفسه للعزل المنزلي.

وبذلك يصبح الفايز ثاني وزير أردني يعلن إصابته بكورونا، بعد وزير الأوقاف محمد الخلايلة، إضافة إلى مسؤولين آخرين رفيعي المستوى.

ويشهد الأردن منذ بدايات أغسطس/آب الماضي انتكاسة وبائية، سجلت فيها الإصابات المحلية أرقاماً قياسية وارتفاعاً ملحوظاً.

وبلغ إجمالي إصابات كورونا المسجلة في المملكة، حتى مساء الأربعاء، 126.401، منها 1.467 وفاة، و9.988 حالة تعاف.

وحتى مساء الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 52 مليوناً و612 ألفاً، توفي منهم أكثر من مليون و292 ألفاً، وتعافى ما يزيد على 36 مليوناً و784 ألفاً، وفق موقع "ورلدوميتر".