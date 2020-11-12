سياسة
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أردوغان: نعمل على استخدام أنظمة محلية الصنع بالكامل في المجال العسكري
قال الرئيس التركي، خلال كلمة ألقاها بمناسبة مراسم الإعلان عن منظومات جديدة لشركة أسيلسان للصناعات الدفاعية إن تركيا تعمل على استخدام أنظمة محلية بالكامل في المجال العسكري، مشيراً إلى أنها قادرة على أن تكون من أكبر الدول المنتجة لهذه الأنظمة المتطورة.
أردوغان: نعمل على استخدام أنظمة محلية الصنع بالكامل في المجال العسكري
أردوغان يعلن عن منظومات جديدة وافتتاح مرافق جديدة لشركة أسيلسان التركية للصناعات الدفاعية / AA
12 نوفمبر 2020

دشن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، العمل بنظام "كاراكوداك" للتنصت وتشويش الترددات العالية، مؤكداً أنه أصبح جاهزاً للاستخدام وسيمنح تركيا قوة كبيرة في الحروب الإلكترونية.

وقال أردوغان، خلال كلمة ألقاها بمناسبة مراسم الإعلان عن منظومات جديدة وافتتاح مرافق جديدة لشركة أسيلسان التركية للصناعات الدفاعية، إن نظام "كاراكوداك مكوّن من صواريخ متطورة ونظم دفاعية أخرى سنزوّد بها الجيش التركي".

في السياق ذاته، كشف الرئيس التركي عن بشرى سارة للشعب التركي قائلاً "نفذنا أربعة اختبارات ناجحة لإرسال أقمار صناعية إلى الفضاء عبر شركة روكتسان المحلية وهذا الإنجاز سينقل تركيا إلى صفوف الدول المنافسة في تكنولوجيا الفضاء".

وأكد أردوغان أن تركيا تنتج الطائرات دون طيار وتطور السفن البحرية وتنتج أنظمة الذكاء الإلكتروني والمنظومات الدفاعية، مشيراً إلى أن الكاميرات التي أوقفت كندا تصديرها لأنقرة بسبب دعمها لأذربيجان في معركة قره باغ جرى استبدالها بإنتاج محلي.

وأفاد أن هدف تركيا هو استخدام أنظمة محلية بالكامل في المجال العسكري، معرجاً على الجهود الكبيرة المبذولة نحو ذلك، والتي "ستجعلها من أكبر الدول المنتجة لهذه الأنظمة المتطورة".

وأشار الرئيس أردوغان إلى أن تركيا نفذت 61 مشروعاً دفاعياً عام 2002، وأن العدد وصل اليوم إلى قرابة 700 مشروع.

وشدد على وجود 7 شركات تركية دفاعية ضمن قائمة أول 100 شركة عالمية، مبيناً أن 5 منها دخلت القائمة في السنوات الخمس الأخيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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