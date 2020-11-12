قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، إن بلاده حاضرة في اتفاق "قره باغ" ميدانياً وسياسياً، وأكد، في بيان الخميس، أنه لا يمكن لأحد أن يُخضع تركيا لسياسة الأمر الواقع في المنطقة.

وأشار الوزير التركي في هذا الإطار إلى زيارة وفد روسي كبير إلى تركيا الجمعة، لبحث المسائل التقنية والتكتيكية بخصوص الاتفاق.

والاثنين، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق ينص على وقف إطلاق النار في قره باغ، مع بقاء قوات البلدين متمركزة في مناطق سيطرتها الحالية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كشف أن الاتفاق يقضي بتسليم الأراضي الأذربيجانية والأجزاء غير المحررة من إقليم قره باغ للجيش الأذربيجاني، وانسحاب أرمينيا من مدينة كلبجرة حتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني، ومن مدينتي آغدام وكازاق حتى 20 الشهر نفسه، ولاتشين في الأول من الشهر القادم.

وأوضح أيضاً أنه سيتم فتح طريق بين أذربيجان وجمهورية نخجوان ذاتية الحكم، وطريق آخر بين أرمينيا وهانكنت، وسيتم ضمان عودة المهجرين الأذربيجانيين إلى أراضيهم بإشراف المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين.

ولفت الرئيس التركي إلى أن قوات بلاده ستشارك في "قوة حفظ السلام" مع الجانب الروسي لمراقبة تطبيق الاتفاق.