سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
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خلاصات من TRT عربي: 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
أردوغان يؤكد العمل على استخدام أنظمة محلية الصنع بالكامل في المجال العسكري  / AA
13 نوفمبر 2020

أهم الأحداث:

وزير الدفاع التركي يؤكد حضور أنقرة في اتفاق قره باغ ميدانياً وسياسياً، وأردوغان يؤكّد العمل على استخدام أنظمة محلية الصنع بالكامل في المجال العسكري.

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          وزير الدفاع التركي: حاضرون في اتفاق قره باغ ميدانياً وسياسياً

          أكد وزير الدفاع التركي أن بلاده حاضرة في اتفاق قره باغ ميدانياً وسياسياً، وأشار إلى أنه لا يمكن لأحد أن يُخضع تركيا لسياسة الأمر الواقع في المنطقة، لافتاً إلى أن وفداً روسياً كبيراً سيزور تركيا لبحث المسائل التقنية والتكتيكية بخصوص الاتفاق. [TRT عربي]

          في السياق نفسه نشرت صحيفة Le Temps السويرسرية تقريراً حول دور تركيا وروسيا في إنهاء الصراع بين أرمينيا وأذربيجان، واصفة إياهما بـ"الرابح الأكبر"، إذ إن موسكو وأنقرة تواصلان تشكيل المشهد السياسي في العالم على حساب الغرب. [TRT عربي]

            أردوغان: نعمل على استخدام أنظمة محلية الصنع بالكامل في المجال العسكري

            قال الرئيس التركي خلال كلمة ألقاها بمناسبة مراسم الإعلان عن منظومات جديدة لشركة أسيلسان للصناعات الدفاعية، إن تركيا تعمل على استخدام أنظمة محلية بالكامل في المجال العسكري، مشيراً إلى أنها قادرة على أن تكون من أكبر الدول المنتجة لهذه الأنظمة المتطورة. [TRT عربي]

            وأضاف أردوغان أن تركيا أصبحت بين الدول العشر القادرة على تصميم وبناء السفن الحربية، وبين الدول الثلاث أو الأربع الأولى في إنتاج الطائرات المسيَّرة، المسلحة منها والهجومية، مشيراً إلى أن كندا فرضت حظراً على كاميرات مستخدمة في بعض الطائرات المسيَّرة بسبب الدعم الذي قدمته أنقرة لباكو، لافتاً إلى أن تركيا أنتجت مثلها في شركة أسيلسان. [الأناضول]

              مصدر:TRT عربي - وكالات
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