سياسة
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السعودية تعلن السيطرة على حريق قرب منشأة بترولية نتيجة هجوم للحوثيين
قال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، إن قوات التحالف في اليمن، دمّرت زورقين مفخَّخَين مسيَّرَين عن بعد، أطلقتهما جماعة الحوثي بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان.
السعودية تعلن السيطرة على حريق قرب منشأة بترولية نتيجة هجوم للحوثيين
المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف السعودي العميد الركن تركي المالكي / AFP
13 نوفمبر 2020

أعلنت وزارة الطاقة السعودية فجر الجمعة، السيطرة على حريق بالقرب من محطة توزيع المنتجات البترولية في منطقة جازان جنوبي المملكة.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة بأنه "بالإشارة إلى قيام قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بتدمير زورقين مفخَّخَين مسيَّرَين عن بعد، أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية، فقد نجم عن هذه العملية، التي تمّت بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان، حريق في الخراطيم العائمة في المنصة".

وأوضحت الوزارة أن العملية أدت إلى حريق في الخراطيم العائمة في المنصة، وجرى التعامل معه حسب القواعد المُتَّبَعة، مشيرة إلى أن الحريق لم يسفر عن أي إصاباتٍ أو خسائر في الأرواح.

واعتبرت أن "مثل هذه الهجمات لا تستهدف المملكة فحسب، وإنما تستهدف أمن الصادرات البترولية، واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وحرية التجارة العالمية، كما تستهدف الاقتصاد العالمي".

وذكرت أن "مثل هذه الأعمال الإرهابية، تعرّض أيضًا السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى".

في سياق متصل أعلن التحالف السعودي-الإماراتي في اليمن أمس وفجر الجمعة، اعتراض وتدمير 5 طائرات مفخَّخة دون طيار، أطلقتها جماعة الحوثي بطريقة "ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين".

والأربعاء الماضي هددت جماعة الحوثي باستهداف مواقع عسكرية واقتصادية حيوية في السعودية خلال الأيام التالية، مطالبة الشركات الأجنبية في المملكة بالابتعاد عن هذه المنشآت.

وتقول الجماعة إن هذه الهجمات تأتي رداً على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن الذي يعاني حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي الحوثي المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ عام 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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