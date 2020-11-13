نفت السلطات الانتخابيّة الأمريكية الخميس وجود أدلّة على فقدان أصوات أو تعديلها، أو على وجود عيوب في الأنظمة الانتخابيّة خلال الانتخابات الرئاسيّة، وهو ما يتعارض مع ادّعاءات الجمهوريّين والإدارة الحالية.

وقالت هذه السلطات المحلّية والوطنيّة المكلَّفة أمن الانتخابات، وبينها خصوصاً وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتيّة التابعة لوزارة الأمن الداخلي، في بيان مشترك، إنّ "انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الأوّل كانت الأكثر أماناً في التاريخ الأمريكي".

وأضافت: "لا أدلّة على أنّ أيّ نظام انتخابي حُذِف أو فقَدَ أصواتاً أو عدّلها، أو اختُرق بأيّ شكل من الأشكال. يمكننا أن نؤكّد لكم أنّ لدينا ثقة مطلقة بأمن انتخاباتنا ونزاهتها".

وكان الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب نقل عبر تويتر معلومات لا أساس لها تتحدّث عن أنّ نظام تصويت يُسمّى "دومينيون" "محا" 2,7 مليون صوت يصبّ لصالحه في جميع أنحاء البلاد، وأنّه أعاد تحويل مئات ملايين الأصوات إلى منافسه الديمقراطي جو بايدن في بنسلفانيا وولايات أخرى.

لكنّ السلطات الانتخابيّة في ولاية بنسلفانيا الرئيسيّة والشركة المسؤولة عن ذلك النظام نفت تلك المعلومات.

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، فإنّ ترمب يُفكّر في إقالة وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتيّة كريس كريبس الذي كان رفض تُهماً بالتزوير تشكّك في فوز بايدن.

ولا يزال ترمب يرفض الإقرار بهزيمته، في قطيعة تاريخية مع التقاليد السياسية الأمريكية، وهو ما من شأنه تعقيد الفترة الانتقاليّة أمام بايدن الذي يُفترض أن يتولّى مهمّاته في 20 يناير/كانون الثاني2021.

واتّهم زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الجمهوريين الخميس بـ"تسميم" الديمقراطية برفضهم الإقرار بفوز بايدن في مواجهة ترمب.

وقال السيناتور خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، إن "الجمهوريين في الكونغرس يتعمدون زرع الشكّ حول انتخاباتنا لأنهم يخافون دونالد ترمب".