سياسة
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أردوغان وملك البحرين يناقشان تسريع وتيرة العلاقات الثنائية
أعرب أردوغان عن ثقته بإمكانية إيجاد إسهامات إيجابية لحل عديد من المشكلات المشتركة التي تواجهها المنطقة، وتعزيز العلاقات المبنية على الروابط الثقافية والإنسانية والتاريخية المتجذرة بين تركيا ودول الخليج.
أردوغان وملك البحرين يناقشان تسريع وتيرة العلاقات الثنائية
الرئيس التركي وملك البحرين في لقاء سابق
13 نوفمبر 2020

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، قضايا من شأنها تسريع وتيرة العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الزعيمين الخميس، حسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال التركية.

وأعرب أردوغان عن ثقته بإمكانية إيجاد إسهامات إيجابية لحل عديد من المشكلات المشتركة التي تواجهها المنطقة، وتعزيز العلاقات المبنية على الروابط الثقافية والإنسانية والتاريخية المتجذرة بين تركيا ودول الخليج.

وقدم الرئيس التركي تعازيه للشعب البحريني وأقرباء رئيس وزراء المملكة الراحل خليفة بن سلمان آل خليفة، متمنياً الرحمة للفقيد.

وتوُفّي رئيس وزراء البحرين عن 84 عاماً في الولايات المتحدة الأربعاء، بعدما أمضى 49 عاماً في منصبه، وهي أطول ولاية لرئيس حكومة على مستوى العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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