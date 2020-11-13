يزور وفد روسي موسع العاصمة التركية أنقرة الجمعة، للتباحث بشأن الخطوات التالية لاتفاق وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الخميس، إن وفداً روسياً كبيراً سيزور أنقرة الجمعة، لبحث المسائل الفنية والتفاصيل التكتيكية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ الأذربيجاني.

وأفادت مصادر أمنية تركية لوكالة الأناضول بأن الوفد الروسي المنتظر وصوله الجمعة، يضم 20 شخصاً.

ومن المقرر أن يزور الوفد مقر وزارة الخارجية التركية أولاً، فيما يجري لاحقاً مباحثات فنية في مقر وزارة الدفاع.

والاثنين الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توصُّل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق ينص على وقف إطلاق النار في قره باغ، مع بقاء قوات البلدين متمركزة في مناطق سيطرتها الحالية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كشف أن الاتفاق يقضي بتسليم الأراضي الأذربيجانية والأجزاء غير المحرَّرة من الإقليم للجيش الأذربيجاني، وانسحاب أرمينيا من مدينة كلبجرة قبل 15 نوفمبر/تشرين الثاني، ومن مدينتَي آغدام وكازاق قبل 20 من الشهر نفسه، ولاتشين في الأول من الشهر القادم.

وأوضح أيضاً أنه سيُفتح طريق بين أذربيجان وإقليم ناخيتشيفان ذاتي الحكم، وطريق آخر بين أرمينيا وهانكنت، وستُضمن عودة المهجَّرين الأذربيجانيين إلى أراضيهم بإشراف المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين.

ولفت الرئيس التركي إلى أن قوات بلاده ستشارك في "قوة حفظ السلام" مع الجانب الروسي لمراقبة تطبيق الاتفاق.