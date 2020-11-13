قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "مصيراً مؤلماً ينتظر كل من يحاول النيل من الوطن والعَلَم والأذان، على يد أبطال القوات الخاصة التركية (الكوماندوز)".

جاء ذلك خلال مشاركته الجمعة في "مراسم تسليم الراية" لـ"قيادة لواء الكوماندوز 41" في مقر قيادة فوج المدفعية 105 بقضاء تشورلو بولاية تكيرداغ شمال غربي تركيا.

وقال أردوغان: "كل من يحاول النيل من وطننا وعَلَمنا وأذاننا، عليه أن يُدرك أن مصيراً مؤلماً ينتظره على أيدي قواتنا الخاصة".

وشدد على أن القوات الخاصة تثير الرعب في نفوس الإرهابيين والأعداء، وتعد مصدر أمان للشعب التركي والأصدقاء.

وتمنى أردوغان من الله أن يحفظ أبطال الجيش التركي الساهرين على أمن حدود الوطن، والمشاركين في مكافحة الإرهاب والعمليات خارج البلاد، وأن يكتب النصر لهم.