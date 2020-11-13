كشف رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، عن تعرّضه "لضغوط" كي يعترف بإسرائيل، مؤكداً أن إسلام آباد لن تعترف بها أبداً حتى التوصل إلى تسوية "عادلة" مع الفلسطينيين.

جاء ذلك في مقابلة مع إذاعة محلية مساء الخميس، رفض خان خلالها تسمية الدول التي كانت تضغط عليه للاعتراف بإسرائيل.

وعندما سُئل حول ما إذا كانت هذه الدول مسلمة أم لا، أجاب خان "دعك من هذا السؤال، فهناك أشياء لا يمكن قولها".

وأضاف "لدينا علاقات جيدة معهم (هذه البلدان)"، في إشارة مستترة إلى السعودية والإمارات والبحرين، التي أقامت في الأشهر الأخيرة علاقات دبلوماسية واقتصادية مع تل أبيب.

وحول اعتماد إسلام آباد الاقتصادي منذ فترة طويلة على دول الخليج وخاصة السعودية والإمارات، أوضح عمران "دعونا نقف على أقدامنا فيما يتعلق بالاقتصاد، وبعد ذلك يمكن طرح هذه الأسئلة".

وتابع خان "ليس لدي أي أفكار أخرى بشأن الاعتراف بإسرائيل، ما لم تكن هناك تسوية عادلة ترضي الفلسطينيين".

واستشهد خان بالأب المؤسس للبلاد، محمد علي جناح، الذي رفض مراراً وتكراراً الاعتراف بإسرائيل، مشدداً على أن بلاده ستواصل السير على خطى جناح تجاه فلسطين.

وأوضح أن لإسرائيل تأثيراً عميقاً في الولايات المتحدة، وهذا سبب آخر يُستخدم في الضغوط للاعتراف بتل أبيب.

وأكد خان أن "الضغط ناتج عن نفوذ إسرائيل العميق في الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن هذا التأثير كان "غير عادي" خلال فترة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وبسؤاله عن سياسة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تجاه أفغانستان، أجاب خان "أفغانستان ليست القضية الحقيقية، القضية الحقيقية هي إسرائيل".

وتابع قائلاً "يجب أن نرى كيف يتعامل (بايدن) مع ذلك، سواء كان سيغير سياسات ترمب (بشأن إسرائيل) أو سيستمر فيها".

وأردف خان "لست متأكداً من سياسة بايدن تجاه إسرائيل وإيران وكشمير، ولكنني متأكد من أنه لن يكون هناك تغيير في سياسة واشنطن تجاه أفغانستان، إذ يريد الديمقراطيون أيضاً الانسحاب من أفغانستان".