قال بيتر نافارو أحد مستشاري ترمب الاقتصاديين: "في البيت الأبيض نواصل العمل كأننا بصدد ولاية ثانية لترمب"، حسب ما نقلته قناة "فوكس بيزنيس".

وأضاف: "من المهم جداً أن ندرك أننا نريد بطاقات اقتراع يمكن التحقق منها، وعملية اقتراعية قانونية، وتحقيقاً حول العدد المتزايد من شكاوى تزوير تقدم بها شهود وقّعوا إفادات خطية بعد أداء القسم".

ويرفض ترمب حتى الآن الإقرار بهزيمته بعد أسبوع تقريباً من إعلان وسائل الإعلام الأمريكية فوز الديمقراطي جو بايدن بها، استناداً إلى نماذج ترتكز على فرز الأصوات في غالبية ولايات البلاد.

وشن الرئيس المنتهية ولايته حرباً قضائية فعلية للطعن في النتائج في ولايات أمريكية عدة، وأكد الرئيس وداعموه حصول عمليات تزوير من دون أن يعرضوا أي أدلة عليها، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأشارت وكالات أمريكية مكلفة بأمن الانتخابات، الخميس، إلى عدم توفر "أي دليل" لديها على حصول قرصنة انتخابية.

يأتي ذلك في الوقت الذي عزز فيه بايدن فوزه الانتخابي باقتناص ولاية أريزونا الحاسمة في ساعة متأخرة من مساء الخميس، لكن عملية نقل السلطات لإدارته لا تزال في حالة سبات سياسي مع رفض ترمب قبول الهزيمة.

وقال مركز إديسون للأبحاث إن بايدن تمكن من الفوز بأريزونا بعد فرز استغرق أكثر من أسبوع، وبهذا يصبح ثاني مرشح ديمقراطي للرئاسة يفوز بالولاية، التي تساند الجمهوريين عادة، منذ سبعة عقود.