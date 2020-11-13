سياسة
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وفد روسي في أنقرة لبحث الملف السوري
زار وفد روسي برئاسة المبعوث الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، العاصمة التركية أنقرة، وأجرى محادثات حول الملف السوري مع الجانب التركي برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال.
وفد روسي في أنقرة لبحث الملف السوري
ترأس الجانب الروسي ألكسندر لافرينتييف، المبعوث الخاص إلى سوريا / Reuters
13 نوفمبر 2020

احتضنت أنقرة، الجمعة، محادثات تركية-روسية رفيعة المستوى تناولت مستجدات الملف السوري.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن الجانب التركي ترأسه نائب وزير الخارجية سادات أونال، فيما ترأس الجانب الروسي ألكسندر لافرينتييف، المبعوث الخاص إلى سوريا، حسب وكالة الأناضول.

وأوضحت المصادر أن المحادثات تناولت المستجدات المتعلقة بالعملية السياسية، ومسار أستانا، والأوضاع الميدانية في محافظة إدلب، في إطار عمل اللجنة الدستورية المعنية بوضع دستور جديد لسوريا.

كما ناقش الجانبان، ملف اللاجئين السوريين، وأوضاع النازحين داخل البلاد، فضلاً عن أنشطة تنظيم YPG/PKK الإرهابي.

وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن المحادثات بين الجانبين ستستمر غداً السبت.

وجاء في البيان: "انتهت اليوم، جولة المباحثات الفنية بين الجانبين في وزارة الدفاع والتي تناولت الأعمال المزمع تنفيذها بعد وقف إطلاق النار في قره باغ، والوضع في سوريا وخاصة إدلب. ستتواصل المباحثات غداً".

والاثنين، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق ينص على وقف إطلاق النار في إقليم "قره باغ"، مع بقاء قوات البلدين متمركزة في مناطق سيطرتها الحالية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد كشف أن الاتفاق يقضي بتسليم الأراضي الأذربيجانية والأجزاء غير المحررة من إقليم قره باغ للجيش الأذربيجاني، وانسحاب أرمينيا من مدينة كلبجرة في موعد أقصاه 15 نوفمبر/تشرين الثاني، ومن مدينتي آغدام وكازاق في موعد أقصاه 20 من الشهر ذاته، ولاتشين في الأول من الشهر القادم.

وأوضح أيضا أنه سيجري فتح طريق بين أذربيجان وجمهورية نخجوان ذاتية الحكم، وطريق آخر بين أرمينيا ومدينة هانكنت (في قره باغ)، وستُضمن عودة المهجّرين الأذربيجانيين إلى أراضيهم بإشراف المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين.

ولفت الرئيس التركي إلى أن قوات بلاده ستشارك في "قوة حفظ السلام" مع الجانب الروسي لمراقبة تطبيق الاتفاق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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