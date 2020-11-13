سياسة
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أذربيجان تفتح تحقيقاً حول إرهابيي PKK\YPG في قره باغ
أعلنت النيابة العامة الأذربيجانية، فتح تحقيق بحق إرهابيي PKK\YPG الذين استقدمهم الجيش الأرميني للقتال ضد أذربيجان في إقليم "قره باغ".
أذربيجان تفتح تحقيقاً حول إرهابيي PKK\YPG في قره باغ
أرمينيا استقدمت عناصر من إرهابيي PKK\YPG بطرق غير قانونية للقتال في أذربيجان   / AFP
13 نوفمبر 2020

أعلنت باكو الجمعة، فتحها تحقيقاً بحق إرهابيي PKK\YPG الذين استقدمهم الجيش الأرميني للقتال ضد أذربيجان في إقليم "قره باغ".

وقالت النيابة العامة الأذربيجانية في بيان، إن عناصر من منظمة PKK\YPG الإرهابية، جاؤوا إلى الأراضي الأذربيجانية بطرق غير قانونية، للقتال إلى جانب القوات الأرمينية كمرتزقة مقابل أجور مادية.

وأضاف البيان أن المدعوين ليوان قره داغ، وهيماران كيواتشان، وثروت باغوبشين، استقدموا إرهابيي PKK\YPG من سوريا ولبنان والعراق، بناءً على طلب المدعوين أصلان مراد وارتانيان، وبيسي هوزات.

وأضافت أن المذكورين قاتلوا كمرتزقة في صفوف الجيش الأرميني، ونفذُّوا عمليات إرهابية ضد المدنيين، والجنود المشاركين في عملية تحرير الأراضي الأذربيجانية.

ووجهت النيابة عدة تهم إلى عناصر PKK\YPG مثل "شن حرب عدوانية" و"القتل عمداً بشكل منظم" و"عبور الحدود الأذربيجانية بطريقة غير قانونية".

وكان ألبيرت ميكائيليان، وهو عسكري أرميني قد وقع أسيراً بيد القوات الأذربيجانية، اعترف بوجود مرتزقة من منظمة PKK\YPG الإرهابية بين صفوف الجيش الأرميني.

كما أعلن نائب الرئيس الأذربيجاني، حكمت حاجييف، أن أرمينيا تجنّد إرهابيي PKK\YPG للقتال في الخطوط الأولى للجبهة بإقليم "قره باغ".

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في إقليم "قره باغ" المحتل، رداً على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية.

وتمكن الجيش خلال العمليات من تحرير مدن جبرائيل وفضولي وزنغيلان، وبلدتين، وأكثر من 100 قرية، وعدد من المرتفعات الاستراتيجية.

والاثنين، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق ينصّ على وقف إطلاق النار في "قره باغ"، مع بقاء قوات البلدين متمركزة في مناطق سيطرتها الحالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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