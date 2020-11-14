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الجيش المغربي يقول إن معبر الكركرات أصبح مؤمَّناً بشكل كامل، وأردوغان يعلن بدء عهد إصلاحات اقتصادية جديدة ويدعو المستثمرين للثقة بها.

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الجيش المغربي: معبر الكركرات أصبح مؤمَّناً بشكل كامل

أعلن الجيش المغربي، مساء الجمعة، أن معبر الكركرات "أصبح الآن مؤمّناً بشكل كامل" بعد إقامة حزام أمني يضمن تدفق السلع والأفراد، حسب ما جاء في بيان نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية. وأشار الجيش إلى وقوع تبادل إطلاق نار مع عناصر تابعة لجبهة البوليساريو خلال العملية التي نفذها، اليوم، لإعادة السير بمعبر الكركرات الذي كانت تعرقله عناصر الجبهة منذ أسابيع. [TRT عربي]

من جهة أخرى، تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ببذل قصارى جهده، لاستئناف العملية السياسية بين المغرب وجبهة البوليساريو، وتلافي انهيار وقف إطلاق النار المستمر منذ 1991، في إقليم الصحراء المتنازع عليه. [TRT عربي]

أردوغان: بدأنا عهد إصلاحات اقتصادية جديدة وندعو المستثمرين للثقة بها

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إطلاق مرحلة اقتصادية جديدة تهدف إلى تحقيق النمو والاستقرار، داعياً المستثمرين المحليين والدوليين إلى الوثوق بها وضخّ استثمارات جديدة بسرعة. [TRT عربي]

وقال أردوغان:"بإذن الله سنصل إلى أهدافنا عبر بناء سياساتنا الاقتصادية على 3 ركائز هي: استقرار الأسعار والاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي"، وأضاف: "شهدنا حركة إيجابية ظاهرة للعيان في الأسواق، مع الإعلان عن ركائز المرحلة الاقتصادية الجديدة". [TRT عربي]