نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الجمعة، عن مسؤولين بالمخابرات قولهم إن الرجل الثاني في تنظيم القاعدة، المتهم بالمشاركة في التخطيط لتفجير سفارتين أمريكيتين بإفريقيا عام 1998، قُتل في إيران في أغسطس/آب على يد عملاء إسرائيليين بناء على طلب من الولايات المتحدة.

وذكرت الصحيفة أن رجلين كانا يركبان دراجة نارية في طهران قتلا بالرصاص عبد الله أحمد عبد الله الشهير بأبي محمد المصري قبل أكثر من ثلاثة أشهر، مضيفة أن العملية ظلت سرية منذ ذلك الحين.

ويُنظر إلى المصري باعتباره خليفة الزعيم الحالي للتنظيم أيمن الظواهري.

وقالت الصحيفة إنه لم يتضح بعد إن كانت الولايات المتحدة قد قامت بأي دور في قتل المتشدد المصري المولد يوم السابع من أغسطس/آب، مضيفة أن السلطات الأمريكية تتعقب المصري وغيره من أعضاء القاعدة في إيران منذ سنوات.

وأحجم مسؤول أمريكي تحدث لرويترز شريطة عدم نشر اسمه، عن تأكيد أي معلومات في تقرير صحيفة نيويورك تايمز أو توضيح إن كان للولايات المتحدة أي دور. ولم يرد مجلس الأمن القومي بعد على طلب للتعقيب.

وأضافت الصحيفة أن العملية أسفرت أيضاً عن مقتل ابنة المصري، وهي أرملة حمزة ابن زعيم التنظيم السابق أسامة بن لادن.

وقُتل أسامة بن لادن، مدبر هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 بالولايات المتحدة، في غارة أمريكية بباكستان عام 2011