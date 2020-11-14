سياسة
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بايدن: ‏على الإدارة الأمريكية الحالية اتخاذ إجراء عاجل لمواجهة كورونا
قال بايدن في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع "تويتر" إنه يشعر بالانزعاج من ارتفاع حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، داعياً الرئيس دونالد ترمب المنتهية ولايته إلى اتخاذ إجراء عاجل لمواجهة تفشي الفيروس.
بايدن: ‏على الإدارة الأمريكية الحالية اتخاذ إجراء عاجل لمواجهة كورونا
        الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يقول، الجمعة، إنه على الإدارة الأمريكية الحالية اتخاذ إجراء عاجل لمواجهة كورونا        / AP
14 نوفمبر 2020

دعا الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الجمعة، إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب لاتخاذ إجراء عاجل لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

وقال بايدن في سلسلة تغريدات على حسابه بـ"تويتر": "أشعر بانزعاج من ارتفاع حالات الإصابة والوفاة بكورونا في الولايات المتحدة، تتطلب هذه الأزمة استجابة فيدرالية قوية وفورية".

وأضاف: "أنا الرئيس المنتخب، لكن لن أكون رئيساً حتى العام المقبل، كوفيد -19 لا يحترم الجداول الزمنية، فهو يتسارع الآن"، مضيفاً: "هناك حاجة إلى إجراء عاجل اليوم، الآن، من قبل الإدارة الحالية".

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان ترمب أن إدارته لن تفرض عزلاً عاماً على أمريكا تحت أي ظرف بسبب تفشي الفيروس.

وقال ترمب في مؤتمر صحفي إنه يتوقع أن يصبح لقاح فيروس كورونا متاحاً لجميع السكان في أقرب وقت ممكن بحلول أبريل/نيسان.

وأشار إلى أن "لقاح شركة فايزر سيقلل نسبة الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد".

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعاً في عدد الإصابات الجديدة بهذا المرض القاتل الذي دفع عدد حالات الإصابة اليومية إلى مستويات قياسية.

وتجاوز إجمالي الإصابات بالولايات المتحدة حاجز 11 مليون إصابة، في حين بلغت الوفيات أكثر من 249 ألفاً، بحسب موقع Worldometers المعني برصد وفيات وإصابات الفيروس في مختلف أنحاء العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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