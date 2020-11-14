دعا الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الجمعة، إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب لاتخاذ إجراء عاجل لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

وقال بايدن في سلسلة تغريدات على حسابه بـ"تويتر": "أشعر بانزعاج من ارتفاع حالات الإصابة والوفاة بكورونا في الولايات المتحدة، تتطلب هذه الأزمة استجابة فيدرالية قوية وفورية".

وأضاف: "أنا الرئيس المنتخب، لكن لن أكون رئيساً حتى العام المقبل، كوفيد -19 لا يحترم الجداول الزمنية، فهو يتسارع الآن"، مضيفاً: "هناك حاجة إلى إجراء عاجل اليوم، الآن، من قبل الإدارة الحالية".

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان ترمب أن إدارته لن تفرض عزلاً عاماً على أمريكا تحت أي ظرف بسبب تفشي الفيروس.

وقال ترمب في مؤتمر صحفي إنه يتوقع أن يصبح لقاح فيروس كورونا متاحاً لجميع السكان في أقرب وقت ممكن بحلول أبريل/نيسان.

وأشار إلى أن "لقاح شركة فايزر سيقلل نسبة الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد".

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعاً في عدد الإصابات الجديدة بهذا المرض القاتل الذي دفع عدد حالات الإصابة اليومية إلى مستويات قياسية.

وتجاوز إجمالي الإصابات بالولايات المتحدة حاجز 11 مليون إصابة، في حين بلغت الوفيات أكثر من 249 ألفاً، بحسب موقع Worldometers المعني برصد وفيات وإصابات الفيروس في مختلف أنحاء العالم.