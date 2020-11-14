سياسة
2 دقيقة قراءة
دفاعاً عن النبي محمد.. وزير سنغالي سابق يعيد لفرنسا وسام شرف
تخلى الوزير والسفير السنغالي السابق أمادو تيجان وون عن "وسام جوقة الشرف الفرنسي"، وقال في رسالة بعث بها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: إنه "لا يتشرف بأن يتقاسم نفس الوسام مع صامويل باتي (المدرس الذي نشر صوراً مسيئة للنبي)، لأسباب عميقة ومقدسة".
دفاعاً عن النبي محمد.. وزير سنغالي سابق يعيد لفرنسا وسام شرف
تخلى الوزير والسفير السنغالي السابق أمادو تيجان وون عن "وسام جوقة الشرف الفرنسي"، ووضعه تحت تصرف السفارة الفرنسية بداكار / Reuters
14 نوفمبر 2020

أعلن الوزير والسفير السنغالي السابق أمادو تيجان وون، الجمعة، تخليه عن "وسام جوقة الشرف الفرنسي، ووضعه تحت تصرف السفارة الفرنسية بداكار، وذلك من أجل شرف النبي محمد".

وأضاف وزير الثقافة السابق، في رسالة بعث بها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه "لا يتشرف بأن يتقاسم نفس الوسام مع صامويل باتي (المدرس الذي نشر صوراً مسيئة للنبي)، لأسباب عميقة ومقدسة"، متهماً ماكرون بـ"السعي إلى تحويل المتهورين إلى أبطال".

وأوضح تيجان وون، الذي عمل كذلك سفيراً لبلاده لدى كندا، أنه حينما منح الوسام كان "فخوراً به"، وتشرف بـ"الانضمام إلى الدائرة المرموقة لأولئك الذين تحتفي بهم فرنسا بجدارة على الرغم من تقلبات التاريخ".

وتابع موضحاً أنه "لطالما اعتبر ذلك رمزاً للأخوة، وحرية الاحتفال، والمساواة في الانتصار".

وأكد أمادو تيجان أن "الدفاع عن الجناب النبوي سابق بالنسبة لي على ميزة غرور مؤقتة، فأنا مسلم وأردد الشهادة يومياً عدة مرات، والتي تؤكد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله".

وأردف مخاطباً الرئيس الفرنسي، أن "هذا الاقتناع يعطي معنى لكل الأفعال التي يقوم بها المسلم يومياً وفي جميع الظروف. يجب أن أقول إن كل تنفس نقوم به هو تعظيم لله ورسوله! لأن نظراتنا الفانية تمسح أفق الحياة الأبدية بالإيمان واليقين والثقة.

لذلك نحن لا نعيش في نفس العالم السيد ماكرون".

وشهدت فرنسا، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، على واجهات مبانٍ، واعتبرها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "حرية تعبير".

وأثارت الرسوم وتصريح ماكرون موجة غضب بين المسلمين في أنحاء العالم، وأُطلقت في العديد من الدول الإسلامية والعربية حملات لمقاطعة المنتجات الفرنسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us