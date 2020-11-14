أعلنت تركيا انتهاء جولة المباحثات الفنية الأولى مع روسيا حول إنشاء مركز مراقبة في إقليم قره باغ الأذربيجاني.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، السبت، أن مباحثات فنية عقدت بين الوفدين العسكريين التركي والروسي في مقر الوزارة لبحث آليات العمل المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار في قره باغ.

وأضاف البيان أن المحادثات الفنية بين الوفدين العسكريين التركي والروسي في مقر الوزارة انتهت، ومن المقرر أن تستمر المحادثات خلال الأيام المقبلة.

والاثنين أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق ينص على وقف إطلاق النار في قره باغ، مع بقاء قوات البلدين متمركزة في مناطق سيطرتها الحالية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كشف أن الاتفاق يقضي بتسليم الأراضي الأذربيجانية والأجزاء غير المحررة من إقليم قره باغ إلى الجيش الأذربيجاني، وانسحاب أرمينيا من مدينة كلبجرة حتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني، ومن مدينتي آغدام وكازاق حتى 20 من الشهر نفسه، ولاتشين في الأول من الشهر القادم.

وأوضح أيضاً أنه سيتم فتح طريق بين أذربيجان وإقليم نخجوان ذاتي الحكم، وطريق آخر بين أرمينيا وهانكنت، وسيتم ضمان عودة المهجرين الأذربيجانيين إلى أراضيهم بإشراف المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين.

ولفت الرئيس التركي إلى أن قوات بلاده ستشارك في "قوة حفظ السلام" مع الجانب الروسي لمراقبة تطبيق الاتفاق.