سياسة
3 دقيقة قراءة
أردوغان: أطلقنا حملة إصلاحات اقتصادية وقانونية جديدة
صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده أطلقت حملة إصلاحات جديدة على صعيد الاقتصاد والقانون والديمقراطية، مؤكداً ضرورة تنفيذها سريعاً لبلوغ الأهداف وحل المشكلات.
أردوغان: أطلقنا حملة إصلاحات اقتصادية وقانونية جديدة
الرئيس التركي:  لقد نجحنا في دحر الهجمات التي تعرّضنا لها الواحدة تلو الأخرى بعون الله وبصيرة أمتنا / AA
14 نوفمبر 2020

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، أن بلاده أطلقت حملة إصلاحات جديدة في مجالات الاقتصاد والقانون وعلى صعيد الديمقراطية.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته بالاتصال المرئي، في المؤتمر العام السابع لحزب العدالة والتنمية، المنعقد في فرعي الحزب بولايتي قارص (شمال شرق) وقرامان (جنوب غرب).

وأوضح أردوغان أن بلاده نفذت استثمارات بقيمة 13 مليار ليرة (نحو 1.71 مليار دولار) في ولاية قارص، و 14 مليار ليرة (نحو 1.85 مليارات دولار) في ولاية قرمان، خلال السنوات الـ18 الأخيرة.

وأردف أردوغان "أطلقنا حملة إصلاحات جديدة في الاقتصاد والقانون والديمقراطية".

وتابع "أعدنا هيكلة الإدارة الاقتصادية، ومصممون على التنفيذ السريع للخطوات والحملات التي من شأنها حل المشكلات القائمة وإيصالنا لأهدافنا".

وأشار أردوغان إلى أن تركيا باتت اليوم دولة تمنح الأمل والثقة لشعبها ولجميع أصدقائها، مشدداً على بذل الجهود كافة حتى بلوغ أهداف عام 2023 .

ولفت الرئيس التركي إلى أن حزب العدالة والتنمية قدّم خدمات غير مسبوقة في تاريخ الديمقراطية والتنمية في البلاد خلال السنوات الـ18 الماضية.

وأضاف: "إقبال شعبنا على حزب العدالة والتنمية يزداد باستمرار".

وتابع أردوغان: "خلال 18 عاماً قدمنا ​​لأمتنا الحقوق والحريات والمكانة التي كانت تتوق إليها، وكسرنا سلاسل التخلف بتجهيز كل شبر من الوطن بالأعمال والخدمات والاستثمارات".

وأكد الرئيس التركي أن الحزب "سيواصل مع الأمة السير نحو بلوغ الأهداف لتحقيق نجاحات كبيرة في الفترة المقبلة".

وقال "لقد نجحنا في دحر الهجمات التي تعرّضنا لها الواحدة تلو الأخرى بعون الله وبصيرة أمتنا".

وأضاف "بعون الله ودعم أمتنا تغلّبنا علي جميع العقبات التي واجهناها واتسعت آفاق تركيا وزادت قوتها، بعد أن كانت تحاول مواجهة حفنة من الإرهابيين على أراضيها تحولت اليوم إلى بلد يمكنه تنفيذ عمليات في منطقة جغرافية واسعة للغاية".

وأكد أن تركيا بفضل بنيتها التحتية القوية أدارت فترة وباء كورونا بأقل الخسائر، ومنعت نتائجه الكارثية بينما عجزت دول كثيرة عن احتواء تداعيات الجائحة.

وتابع "لم نكتف بذلك بل إننا نتخذ أيضاً خطوات حاسمة لتحتل بلادنا المكانة التي تستحقها في النظام العالمي والسياسي والاقتصادي الذي سيعاد تشكيله بعد الوباء".

ودعا الشعب إلى الالتزام بالتدابير المتخذة للوقاية من كورونا، مثل وضع الكمامات وقواعد النظافة الشخصية والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وتطرق إلى حظر التدخين في بعض الشوارع والأزقة والساحات المكتظة بالناس في جميع الولايات، في إطار التدابير الإضافية للحد من تفشي كورونا، موضحاً "هدفنا ليس تعذيب مواطنينا، ولكن حماية صحتهم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us