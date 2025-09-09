وبموجب التفسير الجديد، قد يُفتح الطريق أمام صفقة تتضمن أكثر من 100 طائرة MQ-9 طلبتها السعودية في وقت سابق من العام الجاري، كجزء من حزمة تسليح تبلغ قيمتها نحو 142 مليار دولار أُعلن عنها في مايو/أيار الماضي، كما أبدى عدد من حلفاء واشنطن في أوروبا والمحيط الهادئ اهتماماً بالحصول على هذه الطائرات.

وتقوم الخطة على تصنيف الطائرات المسيّرة باعتبارها طائرات عسكرية مثل المقاتلة F-16، بدلاً من إدراجها تحت فئة أنظمة الصواريخ، وهو ما يسمح بتجاوز القيود المفروضة بموجب اتفاقية نظام تحكم تكنولوجيا القذائف (MTCR) الموقعة عام 1987 بين 35 دولة.

ويُتوقع أن يستفيد من هذا التغيير عدد من الدول، بينها الإمارات وبعض دول أوروبا الشرقية، التي واجهت صعوبات سابقة في شراء أحدث الطائرات غير المأهولة الأمريكية.

السياسة الجديدة ستمنح شركات تصنيع كبرى مثل General Atomics وKratos وAnduril امتيازاً إضافياً، إذ ستُعامل منتجاتها على أنها "مبيعات عسكرية أجنبية" تشرف عليها وزارة الخارجية الأمريكية، ما يسهّل تسويقها عالمياً.

“مراجعة كبرى”

وقال مسؤول أمريكي لرويترز إن الخطوة التي تعتزم إدارة الرئيس دونالد ترمب اتخاذها بشأن تصدير الطائرات المسيّرة تمثل المرحلة الأولى من مراجعة "كبرى" لبرنامج المبيعات العسكرية الأجنبية في الولايات المتحدة.

وبحسب التفسير الحالي لاتفاقية ضبط تكنولوجيا القذائف (MTCR)، يخضع بيع عديد من الطائرات المسيّرة العسكرية لقاعدة "الرفض المفترض"، ما لم تتوافر مبررات أمنية قوية، مع التزام المشتري استخدامها وفقاً صارماً للقانون الدولي.

وقد صُممت المعاهدة أساساً للحد من انتشار الصواريخ بعيدة المدى القادرة على حمل أسلحة دمار شامل، لكن الطائرات المسيّرة أُدرجت لاحقاً ضمن نطاقها بسبب قدرتها على الطيران لمسافات طويلة وحمل ذخائر.

منافسة قوية