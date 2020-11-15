سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
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خلاصات من TRT عربي: 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
قال ترمب إن تصديق حاكم ولاية جورجيا على نتائج الانتخابات يجعل من المستحيل مراجعتها / AP
15 نوفمبر 2020

أهم الأحداث:

ترمب يتشكّك في جدوى الطعن قضائياً وأنصاره يخرجون في مظاهرات لدعمه. وجبهة البوليساريو تعلن عدم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في إقليم الصحراء.

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ترمب يتشكّك في جدوى الطعن قضائياً وأنصاره يخرجون في مظاهرات لدعمه

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، السبت، إن تصديق حاكم ولاية جورجيا على نتائج الانتخابات يجعل من المستحيل مراجعتها، وأضاف، عبر تويتر: أن "مرسوم الموافقة الموقع من قبل وزير خارجية (ولاية) جورجيا بموافقة الحاكم يجعل من المستحيل التحقق من التوقيعات ومطابقتها على بطاقات الاقتراع والمغلفات، وما إلى ذلك"، وتابع: "كانوا يعلمون أنهم سوف يغشون (..) يجب فضح التوقيعات الحقيقية!". [الأناضول]

وفي سياق متصل احتشد أنصار ترمب في الشوارع، السبت، لمساندته في ما يردده دون دليل عن حدوث تزوير في الانتخابات، وهو يمضي قدماً في سلسلة من المعارك القضائية الطويلة للطعن في فوز الرئيس المنتخب جو بايدن. [TRT عربي]

وشارك في المظاهرات المؤيدة لترمب في واشنطن ومدن أخرى، مزيج من أنصاره وشخصيات يمينية وأعضاء جماعتي "المحافظون على العهد" (أوث كيبرز) و"الأولاد الفخورين" (براود بويز)، في تعبير شعبي عن دعم مسعاه للبقاء في السلطة. [TRT عربي]

جبهة البوليساريو تعلن عدم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في إقليم الصحراء

أعلنت جبهة البوليساريو، السبت، عدم التزامها باتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه مع المغرب عام 1991، برعاية أممية. [TRT عربي]

جاء ذلك في بيان وقعه الأمين العام للجبهة، إبراهيم غالي، نشرته وكالة أنباء تابعة للبوليساريو‎، على خلفية التوترات الأخيرة في منطقة الكركرات التي تضم المعبر الحدودي بين المغرب وموريتانيا. [TRT عربي]

وجاء في البيان أنه "جرى رسمياً إلغاء اتفاق وقف إطلاق النار مع المغرب وما يترتب عليه من استئناف العمل القتالي دفاعاً عن الحقوق المشروعة لشعبنا"، ويأتي القرار في أعقاب توتر بين الجانبين دفع المغرب إلى إعلان تحركه لوقف ما سماه "الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة" للجبهة في الكركرات. [الأناضول]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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