سياسة
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واشنطن.. ترمب يشارك في مسيرة مؤيدة له وأنصاره يطالبون بولاية ثانية
بينما ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مسيرة نظّمها مؤيدوه الذين يدعون حدوث تزوير في الانتخابات الأخيرة، رصدت كاميرات وسائل الإعلام المحلية الرئيس المنتخب جو بايدن وهو يقود دراجته مع زوجته جيل بايدن، برفقة أشخاص آخرين.
واشنطن.. ترمب يشارك في مسيرة مؤيدة له وأنصاره يطالبون بولاية ثانية
ترمب يشارك في مسيرة مؤيدة له بواشنطن في حين يقضي بايدن وزوجته جيل يوم العطلة في منزلهما بولاية ديلاوير / AP
15 نوفمبر 2020

ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مسيرة مؤيدة له في العاصمة واشنطن، في حين كان منافسه الفائز في الانتخابات جو بايدن، يقوم بجولة بالدراجة الهوائية خلال العطلة.

وذكرت شبكة CNN الأمريكية أن كاميراتها "رصدت ترمب وهو داخل سيارة كانت تمر بمكان تجمُّع أنصاره في ساحة الحرية وسط العاصمة الأمريكية واشنطن".

ومن وراء زجاج نافذة السيارة كان ترمب يلوّح بيده، في حين أطلق أنصاره الصيحات تحية له، وكان أفراد من الأمن يركضون بجانب سيارته خلال الموكب.

وقال مراسل TRT عربي في واشنطن، إن أنصار ترمب طالبوا بولاية ثانية له في الرئاسة.

وبالتزامن مع ذلك، رصدت كاميرات وسائل الإعلام المحلية الرئيس المنتخب جو بايدن صباح السبت (بالتوقيت المحلي)، وهو يقود دراجته مع زوجته جيل بايدن، برفقة أشخاص آخرين. ويقضي بايدن وزوجته جيل يوم العطلة في منزلهما بشاطئ ريهوبوث التابع لولاية ديلاوير.

وعند مرور بايدن بحشد من الصحفيين، سأله أحدهم: "هل أنت قريب من تشكيل الحكومة؟"، فأجاب بـ"نعم"، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

والجمعة أعلن ترمب في تغريدة أنه قد يشارك في مظاهرات السبت مع مؤيديه، وكتب عبر تويتر: "يثلج صدري رؤية هذا الدعم الهائل، بخاصة التجمعات العفوية التي بدأت في الظهور في كل أنحاء البلاد، بما فيها تجمع السبت في العاصمة. سأحاول حتى زيارته وإلقاء التحيّة".

وشنّ ترمب حرباً قضائية للطعن بالنتائج في ولايات عدة، إذ يؤكد هو وداعموه حدوث عمليات تزوير.

والجمعة عزز بايدن انتصاره بالفوز بولاية جورجيا (16صوتاً في المجمع الانتخابي)، ليرفع عدد الأصوات التي حصل عليها من المجمع الانتخابي إلى 306، في حين يقف الرئيس ترمب الآن عند 232 صوتاً، بعد أن كسب بايدن 5 ولايات عرفت بتأييدها للجمهوريين سابقاً، هي أريزونا وجورجيا وبنسلفانيا وميشيغان، بالإضافة إلى ويسكنسن.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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