قال الجيش الإسرائيلي في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر، إن مقاتلاته ومروحياته الحربية ودبابات الجيش "أغارت على مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة رداً على إطلاق الصواريخ خلال الليل من القطاع".

وقصفت طائرات مروحية إسرائيلية، فجر الأحد، مواقع شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع، حسب وكالة الأناضول. كما قصفت دبابات إسرائيلية مواقع شرقي مدينة غزة، وأخرى غربي بلدة بيت لاهيا. ولم يسجل وقوع إصابات.

ويأتي القصف بعد ساعات قليلة من إعلان الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه مناطق إسرائيلية.

وقال الجيش في تغريدة مقتضبة نشرها على حسابه في تويتر: "تم تحديد موقع إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد قالت إن أحد الصاروخين سقط على أحياء تقع جنوبي مدينة تل أبيب.

وفي غزة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين.