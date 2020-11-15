سياسة
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الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع في قطاع غزة
قال الجيش الإسرائيلي في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر، إن مقاتلات حربية ودبابات أغارت على مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة فجر الأحد، رداً على إطلاق الصواريخ خلال الليل من القطاع.
الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع في قطاع غزة
الغارات الإسرائيلية تستهدف مواقع تابعة لحركة حماس / AFP
15 نوفمبر 2020

قال الجيش الإسرائيلي في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر، إن مقاتلاته ومروحياته الحربية ودبابات الجيش "أغارت على مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة رداً على إطلاق الصواريخ خلال الليل من القطاع".

وقصفت طائرات مروحية إسرائيلية، فجر الأحد، مواقع شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع، حسب وكالة الأناضول. كما قصفت دبابات إسرائيلية مواقع شرقي مدينة غزة، وأخرى غربي بلدة بيت لاهيا. ولم يسجل وقوع إصابات.

ويأتي القصف بعد ساعات قليلة من إعلان الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه مناطق إسرائيلية.

وقال الجيش في تغريدة مقتضبة نشرها على حسابه في تويتر: "تم تحديد موقع إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد قالت إن أحد الصاروخين سقط على أحياء تقع جنوبي مدينة تل أبيب.

وفي غزة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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