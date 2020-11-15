سياسة
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حسابات أرمينية على شبكات التواصل تنعي سوريين قتلوا في قره باغ
نعت حسابات أرمينية على شبكات التواصل الاجتماعي، السبت، عدداً من الأرمن السوريين الذين كانوا يقاتلون إلى جانب قوات الاحتلال الأرميني في قره باغ.
حسابات أرمينية على شبكات التواصل تنعي سوريين قتلوا في قره باغ
حساب "السوريون الأرمن" نعى ثلاثة مقاتلين، وقال إنهم قتلوا في مدينة "شوشة" في 8-9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري
15 نوفمبر 2020

نعت حسابات أرمينية على شبكات التواصل الاجتماعي، السبت، عدداً من الأرمن السوريين الذين كانوا يقاتلون إلى جانب قوات الاحتلال الأرميني في قره باغ.

وقال حساب باسم السوريون الأرمن على فيسبوك: إن "المجتمع الأرميني في حلب ينعي ثلاثة من أبنائه قتلوا دفاعاً عن مدينة شوشة"، وهي آخر المدن الكبرى التي حررتها القوات الأذربيجانية قبل توقيع وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا.

وأفاد حساب السوريون الأرمن أن المقاتلين الثلاثة وهم "هاروت بانويان" و"هاكوب اصطارجيان" و"موسيك سيكلميان"، قتلوا في 8-9 نوفمبر/ تشرين الثاني في مدينة شوشة.

وذكر المصدر أنهم جميعاً كانوا يؤدون مهام الحراسة في حلب قبل توجههم إلى القتال في قره باغ إلى جانب قوات الاحتلال الأرميني.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حذر مراراً من قتال مرتزقة إلى جانب القوات الأرمينية المحتلة في قره باغ.

وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توصُّل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق ينص على وقف إطلاق النار في قره باغ، مع بقاء قوات البلدين متمركزة في مناطق سيطرتها الحالية.

مصدر:TRT عربي
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