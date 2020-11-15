سياسة
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انطلاق الجلسة الثالثة من محاكمة نتنياهو وسط احتجاجات تطالبه بالاستقالة
انطلقت في المحكمة المركزية بالقدس الشرقية، صباح الأحد، الجلسة الثالثة من محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قضايا فساد، في حين تظاهر نحو ألفي إسرائيلي أمام مقر إقامته لمطالبته بالاستقالة.
انطلاق الجلسة الثالثة من محاكمة نتنياهو وسط احتجاجات تطالبه بالاستقالة
تظاهرات مستمرة للأسبوع 22 على التوالي تطالب نتنياهو بالاستقالة على خلفية اتهامه بقضايا فساد وسوء إدارة أزمة كورونا / AA Archive
15 نوفمبر 2020

انطلقت في المحكمة المركزية بالقدس الشرقية، صباح الأحد، الجلسة الثالثة من محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قضايا فساد، بحسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن المحكمة لم تلزم نتنياهو بحضور الجلسة الإجرائية التي يفترض اطلاع المحكمة خلالها على حالة مواد التحقيق وتحديد استمرار الجلسات.

ومن المقرر إجراء جلسة جديدة من المحاكمة في 6 ديسمبر/كانون الأول المقبل، من أجل الاستماع للادعاءات الأولية حول لائحة الاتهام الموجهة ضد نتنياهو، في حين تبدأ مرحلة تقديم الإثباتات والأدلة في يناير/كانون الثاني 2021.

وتزامنت جلسات المحاكمة مع استمرار حركة التظاهرات المطالبة باستقالة نتنياهو بسبب سوء إدارته لأزمة كورونا.

وتظاهر نحو ألفي إسرائيلي، السبت، أمام مقر إقامة نتنياهو، بالقدس لمطالبته بالاستقالة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" على موقعها الإلكتروني، أن "نحو ألفي شخص تظاهروا أمام مقر إقامة رئيس الوزراء في مدينة القدس، كما تجمع المئات في ميدان رابين وسط مدينة تل أبيب".

وأشارت الصحيفة إلى أن التظاهرات مستمرة للأسبوع الـ22 على التوالي.

ومنذ أشهر يتظاهر أسبوعياً آلاف الإسرائيليين في أنحاء البلاد ضد نتنياهو وحكومته، في إطار ما يسمونه "سوء إدارة أزمة كورونا".

ويطالب المتظاهرون نتنياهو بالاستقالته على خلفية محاكمته بتهم فساد، وفشله في مواجهة تفشي فيروس كورونا، وتسببه في أزمة اقتصادية في البلاد.

ويُتهم نتنياهو من قبل معارضيه بالعمل على التملص بكل الوسائل الممكنة من محاكمته بتهمة الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في 3 قضايا فساد.

وبدأت أولى جلسات محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي في 24 مايو/أيار الماضي بمثوله أمام المحكمة، وفي 19 يوليو/تموز عُقدت الجلسة الثانية ولم تلزمه المحكمة خلالها بالحضور.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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