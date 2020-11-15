سياسة
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فورمولا-1.. انطلاق السباق النهائي لجائزة تركيا الكبرى في إسطنبول
انطلقت المرحلة الـ14 من بطولة العالم للفورمولا-1 لسباق السيارات الأحد، في إسطنبول. ويتضمن السباق 58 جولة في الحلبة طولها 5.3 كيلومترات. وانطلق الجمعة سباق جائزة تركيا الكبرى لـ"فورمولا-1"، في إسطنبول بعد غياب لـ9 سنوات.
فورمولا-1.. انطلاق السباق النهائي لجائزة تركيا الكبرى في إسطنبول
انطلاق السباق النهائي لبطولة "فورمولا-1" لمرحلة تركيا بمدينة إسطنبول / AA
15 نوفمبر 2020

انطلق السباق النهائي لبطولة "فورمولا-1" لمرحلة تركيا الأحد، في مدينة إسطنبول. ويتضمن السباق 58 جولة، في حلبة طولها 5.3 كيلومترات.

وبدأ الجمعة سباق جائزة تركيا الكبرى لـ"فورمولا-1" في مدينة إسطنبول، ليستمر 3 أيام من دون جماهير، بسبب جائحة كورونا.

واستضافت السباق حلبة "إنترسيتي إسطنبول بارك"، في الضفة الآسيوية من المدينة حيث بدأت التجارب الحرة الأولى منه الساعة الـ11 ظهراً بالتوقيت المحلي (+3 تغ)، والتجارب الثانية الساعة 3 عصراً.

وأُجريت التجارب الحرة الثالثة السبت الساعة 11، في حين نُظِّمت التجارب التأهيلية في اليوم ذاته الساعة 3 عصراً.

واستضافت إسطنبول السباق هذا العام بعد انقطاع لـ9 مواسم، إذ استضافت في الماضي 7 سباقات، اعتباراً من عام 2005 حتى عام 2011، إلا أن المسابقة هذا العام نُظِّمت بلا جماهير بناء على قرار مجلس الصحة العامة في إسطنبول، بسبب جائحة فيروس كورونا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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