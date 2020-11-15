استنكر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عزمه زيارة مستوطنات في الضفة الغربية.

وقال أبو ردينة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، الأحد، إن خطة بومبيو "استفزازية للشعب الفلسطيني وقيادته".

وأضاف أن الإعلان الأمريكي "يعد سابقة خطيرة، تؤكد تحدي أمريكا لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار رقم 2334 الذي دان الاستيطان بموافقة الإدارة الأمريكية السابقة".

وتابع: "إسرائيل تحاول الاستفادة من الدعم اللامحدود من قبل الإدارة الأمريكية الحالية، التي قدمت لها كل دعم ممكن من أجل التوسع الاستيطاني والاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية".

وقال: "إن هذا الإعلان يعني أن الإدارة الأمريكية أصبحت شريكاً أساسياً في احتلال الأراضي الفلسطينية".

ويعتزم بومبيو، بدء زيارة رسمية إلى إسرائيل الأسبوع المقبل، تشمل تفقد مرتفعات الجولان السورية المحتلة منذ عام 1967، والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة، بحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي.

وبذلك سيعتبر بومبيو أول وزير خارجية أمريكي يزور مرتفعات الجولان المحتلة، والمستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.

بناء مستوطنات جديدة

وفي سياق آخر، أدان أبو ردينة، طرح الحكومة الإسرائيلية، عطاءات بناء 1257 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة.

وكانت سلطة التخطيط والأراضي الإسرائيلية قد أعلنت الأحد، عن طرح مناقصة بناء 1257 وحدة استيطانية جديدة بالقدس الشرقية.

والخميس أيضاً، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن إسرائيل تتجه للمصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مدينة القدس الشرقية، قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، في العشرين من يناير/كانون الثاني المقبل.

وذكرت هآرتس أن البلدية الإسرائيلية بالقدس، وسلطة أراضي إسرائيل، تعملان على تحديد وتسريع الموافقة على خطط البناء خلال الشهرين القادمين "لمنع إيقافها بمجرد دخول جو بايدن البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني".