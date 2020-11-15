سياسة
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إعلام عبري: الإمارات تعتقل إسرائيليّين صورا منشأة حكومية
أكدت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، اعتقال السلطات الإماراتية شخصين إسرائيليين بسبب "تصوير منشأة حكومية" في دبي.
إعلام عبري: الإمارات تعتقل إسرائيليّين صورا منشأة حكومية
السلطات الإماراتية تعتقل سائحين إسرائيلين بعدما صورا "منشأة حكومية" بحسب صحيفة عبرية / AP
15 نوفمبر 2020

اعتقلت السلطات الإماراتية، شخصين إسرائيليَين، بعدما صورا منشأة حكومية في إمارة دبي، بحسب صحيفة عبرية.

جاء ذلك في صحيفة "إسرائيل اليوم"، الأحد، وذكرت أن تفاصيل الواقعة لا تزال غير واضحة، ويتم التحقق في الأسباب التي دفعت الإسرائيليين إلى القيام بذلك.

وأضافت الصحيفة "لا تزال وزارة الخارجية (الإسرائيلية) تحقق في التفاصيل".

وأكد "مسؤول كبير" في الجالية اليهودية بالإمارات، للصحيفة، صحة النبأ.

ولم تُصدر السلطات الإماراتية تعقيباً فورياً على ما ذكرته الصحيفة الإسرائيلية.

وطالب المصدر بالجالية اليهودية، الإسرائيليين الذين يزورون الإمارات، بعدم "تكرار هذه الحوادث".

وأضاف للصحيفة: "أتمنى ألا تتكرر تلك الحوادث، يستقبل الإماراتيون الإسرائيليين بترحاب، وبحب، ولا نريد أن نرى تصرفات غير مناسبة من قبل إسرائيليين في الإمارات".

ويوجد العديد من الإسرائيليين في الإمارات حالياً، وذلك حتى قبل سريان اتفاق الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول، الذي جرى توقيعه بين البلدين مؤخراً، بحسب المصدر ذاته.

وأشارت الصحيفة إلى أن هؤلاء الإسرائيليين دخلوا الإمارات من خلال دعوات تلقوها من عناصر رسمية، أو بواسطة جوازات سفر أجنبية.

وذكّرت الصحيفة، الإسرائيليين بأن معظم المواقع الحكومية في الإمارات مراقبة بواسطة الكاميرات، مضيفة "رغم أنكم لن تروا تقريباً شرطة في الشوارع، فإن السلطات في الإمارات تعرف كيفية تتبع كل جريمة تُرتكب في الدولة، لذلك يوصى بشدة بعدم التحايل على القوانين المحلية".

ووقعت الإمارات والبحرين، في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، اتفاقيتي تطبيع كامل للعلاقات مع إسرائيل، في خطوة اعتبرها الفلسطينيون، بإجماع الفصائل والقيادة، "طعنة في الظهر وخيانة للقضية الفلسطينية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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