اتهمت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإثيوبية، حكومة آبي احمد، باستخدام طائرات مُسيّرة دون طيار في عملياتها العسكرية ضد المدنيين بالإقليم.

جاء ذلك في منشورة لجيتاشيو رضا المتحدث باسم الجبهة، على صفحة مكتب إعلام إقليم تيغراي عبر فيسبوك، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

وقال جيتاشيو إن "رئيس وزراء إثيوبيا يعتمد الآن على دعم الطائرات بدون طيار الإماراتية المتمركزة في (مدينة) عصب الإريترية في حربه المدمرة ضد شعب تيغراي".

ولم يقدم رضا أي أدلة على المزاعم المتعلقة باستخدام أديس أبابا طائرات مسيرة إماراتية في العمليات العسكرية بتيغراي.

فيما لم يصدر تعليق فوري من الإمارات بخصوص الموضوع.

وحسب أسوشيتيد برس، أسست أبو ظبي لنفسها وجوداً عسكرياً في إريتريا في ميناء عصب ومطار كان مهجوراً هناك، لكن قيل فيما بعد إنها سحبت قواتها بعد انسحابها من الحرب التي تقودها السعودية في اليمن.

وبدأت في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مواجهات مسلحة بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" في الإقليم.

وهيمنت الجبهة الشعبية على الحياة السياسية في إثيوبيا لنحو 3 عقود، قبل أن يصل آبي أحمد إلى السلطة عام 2018، ليصبح أول رئيس وزراء من عرقية "أورومو".

و"أورومو" هي أكبر عرقية في إثيوبيا بنسبة 34.9% من السكان، البالغ عددهم نحو 108 ملايين نسمة، فيما تعد "تيغراي" ثالث أكبر عرقية بـ7.3%.

وانفصلت الجبهة التي تشكو من تهميش السلطات الفيدرالية عن الائتلاف الحاكم، وتحدت آبي أحمد بإجراء انتخابات إقليمية في سبتمبر/أيلول الماضي، اعتبرتها الحكومة "غير قانونية"، في ظل قرار فيدرالي بتأجيل الانتخابات بسبب جائحة كورونا.​​​​​​​