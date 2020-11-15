سياسة
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أذربيجان تمنح أرمينيا 10 أيام إضافية لإخلاء مدينة كلبجار
قال نائب الرئيس الأذربيجاني حكمت حاجييف في مؤتمر صحفي، إن أذربيجان أظهرت إنسانيتها وقبلت بمنح أرمينيا مهلة 10 أيام حتى 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لإخلاء مدينة كلبجار (غرب)، بسبب ظروف الطقس في المنطقة.
أذربيجان تمنح أرمينيا 10 أيام إضافية لإخلاء مدينة كلبجار
منحت أذربيجان أرمينيا 10 أيام إضافية لإخلاء مدينة كلبجار من المدنيين / AFP
15 نوفمبر 2020

أعلن نائب الرئيس الأذربيجاني حكمت حاجييف، منح مهلة 10 أيام إضافية لأرمينيا من أجل إخلاء مدينة كلبجار المحتلة، بسبب ظروف الطقس في المنطقة.

وأفاد حاجييف في مؤتمر صحفي، الأحد، بأن أذربيجان أظهرت إنسانيتها وقبلت بمنح أرمينيا مهلة حتى 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لإخلاء كلبجار (غرب)، بناءً على طلب يريفان مزيداً من الوقت لتسليم المدينة.

وأشار إلى أن ظروف الطقس والطبيعة في المنطقة غير ملائمة وأن الطريق الوحيد "زود-فارنينيس" في ذلك الاتجاه ضيق، ما جعل أذربيجان تمنح أرمينيا وقتاً إضافياً لإجلاء المدنيين.

وذكّر أن السكان الأرمن في كلبجار استقروا فيها عام 1993 بشكل غير قانوني إثر الاحتلال الأرميني.

وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق ينص على وقف إطلاق النار في إقليم "قره باغ"، مع بقاء قوات البلدين متمركزة في مناطق سيطرتها الحالية.

فيما اعتبر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الاتفاق بمثابة نصر لبلاده، مؤكداً أن الانتصارات التي حققها الجيش أجبرت رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، على قبول الاتفاق مكرهاً.

كما نص الاتفاق على استعادة أذربيجان السيطرة على كل من محافظة أغدام حتى 20 من الشهر نفسه، ولاتشين حتى 1 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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