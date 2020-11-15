سياسة
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إسرائيل ترحب ببيان هيئة كبار العلماء السعودية ضد الإخوان المسلمين
رحبت "إسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، ببيان هيئة كبار العلماء السعودية الذي وصفت فيه جماعة الإخوان المسلمين بـ"الإرهابية".
إسرائيل ترحب ببيان هيئة كبار العلماء السعودية ضد الإخوان المسلمين
إسرائيل رحبت بالموقف السعودي من جماعة الإخوان المسلمين  / AP
15 نوفمبر 2020

رحبت إسرائيل، الأحد، ببيان هيئة كبار العلماء في السعودية (هيئة رسمية)، الذي وصفت فيه جماعة الإخوان المسلمين بـ "الإرهابية التي لا تمثل منهج الإسلام".

جاء ذلك في منشور على صفحة "إسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر تويتر، قالت فيه "يسعدنا نحن في إسرائيل أن نرى هذا المنهج المناهض لاستغلال الدين للتحريض والفتنة"، بعد مشاركة بيان الهيئة السعودية.

وتابع المنشور الإسرائيلي "نحن بأمس الحاجة إلى خطاب يدعو للتسامح والتعاون المتبادل للنهوض بالمنطقة".

وكانت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية، نشرت بياناً، الثلاثاء الماضي، قالت فيه إن جماعة الإخوان المسلمين "لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف"، ووصفتها بأنها "منحرفة تخرج على الحكام وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب".

واتهم بيان الهيئة الإخوان بأنها جماعة "غايتها الوصول إلى الحكم ومن رحمها خرجت جماعات إرهابية".

ولم توضح الهيئة السعودية سبب إصدار هذا البيان.

وأثار بيان هيئة كبار العلماء السعودية، غضباً واسعاً بين سياسيين وناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي.

فيما ردت جماعة "الإخوان"، في بيان، بأنها جماعة "دعوية إصلاحية وليست إرهابية".

وأكدت أن "منهج الجماعة تأسس على كتاب الله وصحيح السنة دون شطط أو تطرف، وتاريخها يشهد بذلك".

وفي مارس/آذار 2014، أعلنت وزارة الداخلية السعودية إدراج الإخوان بقائمة التنظيمات الإرهابية، دعماً لموقف النظام في مصر آنذاك، والذي أعلن الإخوان، في ديسمبر/كانون الأول 2013، "جماعة محظورة وإرهابية"، بعد أشهر من الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي، المنتمي للإخوان.

يُذكر أنه لا يوجد تنظيم معلن للجماعة في المملكة، التي استضافت في فترات سابقة قيادات إخوانية بارزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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