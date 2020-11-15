سياسة
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أردوغان: يجب التفاوض في قبرص على أساس حل الدولتين
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضرورة التفاوض على أساس حل الدولتين في قبرص، موضحاً أن اليونان رفضت المفاوضات لحل الأزمة.
أردوغان: يجب التفاوض في قبرص على أساس حل الدولتين
أردوغان: جرى تجاهل القبارصة الأتراك واغتصاب حقوقهم لسنوات طويلة / AA
15 نوفمبر 2020

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، أن أولوية بلاده هي توفير حل مستدام لقضية قبرص، بطرق "تضمن الحقوق المشروعة للشعب القبرصي التركي وأمنه".

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، خلال مشاركته في مراسم إحياء الذكرى السنوية الـ37 لتأسيس جمهورية شمال قبرص التركية.

وشدد أردوغان على ضرورة التفاوض بما يضمن حل الدولتين في جزيرة قبرص.

وتابع الرئيس التركي "يوجد اليوم شعبان ودولتان منفصلتان في جزيرة قبرص، ويجب التفاوض على حل الدولتين على أساس المساواة في السيادة".

وأضاف أن القبارصة الأتراك يعيشون مرفوعي الرأس على أراضيهم بحرية وكرامة رغم استهداف وجودهم في الجزيرة.

وأردف قائلاً "جرى تجاهل القبارصة الأتراك واغتصاب حقوقهم لسنوات طويلة، وهم الضحية الوحيدة للأزمة القبرصية".

وأوضح أردوغان أنه لا يمكن "إقامة الشراكة مع إدارة جنوب قبرص بعد تقويضها بقوة السلاح في 1963 وتدميرها عام 1974 عبر انقلاب المجلس العسكري اليوناني".

وأشار إلى أنه من غير الممكن لأي معادلة أن تحقق السلام والاستقرار في شرق المتوسط دون مشاركة تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية فيها.

وصرح بأن الهدف من فتح منطقة "مرعش" ( بقبرص التركية) ليس خلق مظالم جديدة وإنما القضاء على المظالم القائمة.

واستطرد: "لم يعد لدينا صبر كدولة ضامنة ولا عند شمال قبرص، حيال الألاعيب الدبلوماسية (للجانبين، اليوناني وإدارة جنوب قبرص) بشأن موارد الطاقة في محيط الجزيرة".

وجدد الرئيس التركي تأكيده على مواصلة أنشطة المسح والتنقيب شرقي المتوسط ​​حتى يجري التوصل إلى اتفاق عادل.

وبحث الرئيس التركي مع رئيس جمهورية شمال قبرص التركية قضية قبرص وتطورات شرقي البحر الأبيض المتوسط وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء مغلق استمر ساعة و20 دقيقة بينهما في مقر رئاسة قبرص التركية، على هامش زيارة رسمية لأردوغان.

وحسب وكالة الأناضول فإن "اللقاء تناول الخطوات الممكن اتخاذها من أجل تعزيز التعاون أكثر بين البلدين".

كما تناو ل الزعيمان "التطورات الأخيرة في قضية قبرص، وشرقي المتوسط".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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